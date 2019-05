Guglielmo Ferrarese: “Lega unico partito di centrodestra in Comune”

LENDINARA (Rovigo) - “La Lega Nord ha conseguito un grande risultato alle elezioni europee nel comune di Lendinara con 3.264 voti pari al 50,39%, a cui si è aggiunto l’ottimo risultato nelle elezioni comunali con l’elezione nel consiglio comunale, nella lista Orizzonti Comuni, di due rappresentanti: Francesca Tonello e Guglielmo Ferrarese”. Ad esultare è proprio quest’ultimo, il segretario leghista dell’Alto Polesine che commenta e analizza il voto che si è tenuto domenica 26 maggio.

“Un grande risultato politico tenuto conto che la Lega Nord è l’unico partito del centrodestra che sarà presente nel consiglio comunale” spiega.

I voti delle europee e le 305 preferenze di Ferrarese e le 188 di Tonello attestano, secondo il partito di Matteo Salvini, il grande lavoro fatto sul territorio. “La Lega di Lendinara intende ringraziare tutto il gruppo che ha sostenuto i candidati in questa campagna elettorale, ma soprattutto tutti gli elettori che hanno creduto in noi, dando la loro preferenza e attestando la Lega come primo partito a Lendinara. Nel corso della campagna elettorale, abbiamo messo il massimo impegno girando in lungo ed in largo per le famiglie del centro e delle frazioni, senza mai risparmiarci e cercando sempre di ascoltare tantissima gente con umiltà, per comprendere i loro bisogni e per accogliere le loro proposte. In questo mese di campagna elettorale abbiamo tentato il più possibile di stare in mezzo alla gente per ascoltare e condividere, speriamo, pertanto, che il nostro impegno ed il nostro entusiasmo possa trasformarsi con il lavoro in qualcosa di concreto da realizzare insieme”.

Ferrarese spiega che quello raggiunto nelle urne è un risultato straordinario “perché è il prodotto genuino e spontaneo, di una proposta politica seria, coerente, chiara, per il futuro di questa città. Da oggi inizierà il nostro impegno politico nella giunta Viaro, con un confronto sui contenuti e sui programmi. Occupazione, Impresa, valorizzazione e promozione del territorio, decoro urbano, cultura, benessere sociale e turismo religioso costituiscono per noi le colonne portanti di un’idea progettuale di eccellenza. Reputiamo doverosa una sterzata per migliorare la situazione occupazionale nei prossimi cinque anni. Per quanto ci riguarda, la gestione efficace, efficiente e trasparente del bilancio del Comune di Lendinara dovrà essere da traino per il rilancio della economia del territorio, trovando il modo di ottimizzare il più possibile la gestione dei servizi e delle spese”.