I convocati per il torneo seven del Battaglini

Roma – Andy Vilk, Responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei convocati per il “Rovigo Rugby Festival” in calendario sabato 1 giugno a Rovigo. Gli Azzurri si ritroveranno nella giornata di domani nella provincia di Padova per preparare il torneo di Rugby Seven in programma allo Stadio Battaglini, appuntamento in concomitanza con le Feste del Rugby 2019.

Lunedì 3 giugno l’Italseven si ritroverà a Milano dove inizierà la preparazione per il torneo Seven di Algarve. Mercoledì 5 giugno Andy Vilk ufficializzerà la lista dei dodici atleti che voleranno in Portogallo per disputare il torneo in calendario l’8 e il 9 giugno.

Questa la lista dei giocatori convocati per il Rovigo Rugby Festival:

Diego ANTL (FEMI-CZ Rovigo)

Facundo COLUMBA (Cus Torino)

Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Tommaso CRUCIANI (Verona Rugby)

Roberto DAL ZILIO (Kawasaki Robot Calvisano)*

Tommaso JANNELLI (Cus Milano)

Andrea MARTANI (Kawasaki Robot Calvisano)*

Jona MOTTA (Rugby Milano)

Stefano ROMANO (Pro Recco)

Dario SCHIABEL (Lafert San Donà)

Alejandro Juan WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

Luca ZINI (Argos Petrarca Rugby)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

Questi i giocatori convocati per il raduno di Milano:

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)*

Daniele DI GIULIO (S.S. Lazio Rugby 1927)*

Matteo FALSAPERLA (Lafert San Donà)

Alessandro GIANCARLINI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Alessio Gianluca GUARDIANO (S.S. Lazio Rugby 1927)

Gino Neil LUPINI (Toscana Aeroporti I Medicei)

Andrea MARTANI (Kawasaki Robot Calvisano)*

Edoardo NAVARRA (Verona Rugby)

Andrea PRATICHETTI (Lafert San Donà – 4 caps)*

Raffaele RICCARDO (Zebre Rugby Club)

Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby Club 44 caps)

Gianmarco VIAN (FEMI-CZ Rovigo)

Alejandro Juan WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

Luca ZINI (Argos Petrarca Rugby)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

** Ulteriori 3 nominativi verranno comunicati al termie del torneo di Rovigo