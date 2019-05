Ritorna Deltablues dal 14 giugno al 14 luglio in provincia di Rovigo

ROVIGO - Grandi nomi e grandi numeri per la 32esima edizione di Deltablues che, dal 14 giugno al 14 luglio prossimi, porterà in Polesine 27 band per altrettanti concerti distribuiti in 10 date itineranti tra Rovigo, Lendinara, Loreo, Occhiobello, Porto Tolle, Rosolina. In particolare, Lendinara ospiterà i concerti della sezione “Deltablues incontra il jazz” (14 e 16 giugno), mentre Rosolina rinnoverà l'appuntamento con “Rock around the blues” (5, 6, 7 luglio), ambito dedicato a musica e stili degli Stati Uniti degli anni '50. In cartellone tanti nomi internazionali, tra cui stelle di prima grandezza come Keb Mo, Popa Chubby, Scott Henderson (tutti a Rovigo dal 12 al 14 luglio nel polo culturale “La fabbrica dello zucchero” nel quartiere fierstico CenSer) e partnership artistiche importanti confermate con il conservatorio Venezze di Rovigo, con iniziative di formazione rivolte a studenti e musicisti. Confermata, inoltre, la collaborazione con l'International Blues Challenge (Ibc), il contest mondiale per la promozione di talenti emergenti di cui Deltablues ospita tradizionalmente le finali nazionali. I vincitori rappresenteranno l'Italia alla finalissima internazionale di Memphis, in programma dal 22 al 26 gennaio 2020.

L'avvio del programma ufficiale sarà anticipato dalla crociera-concerto d'anteprima sul Delta del Po, in programma sabato 1 giugno con ritrovo alle 18.30 e partenza alle 19 dall'attracco di Barricata Beach a Porto Tolle. Protagonisti sul battello i chitarristi Marcus Malone e Innes Sibun. Statunitense originario di Detroit il primo, britannico il secondo, hanno stretto da circa un anno un sodalizio artistico, dopo esperienze soliste e da turnisti. Sibun, in particolare, è stato chitarrista in vari tour con Robert Plant, voce dei Led Zeppelin, mentre Malone può vantare collaborazioni con B.B. King.

Prima tappa ufficiale della rassegna a Lendinara, con i due appuntamenti “Deltablues incontra il jazz”. Il primo venerdì 14 giugno alle 21,30 a Villa Marchiori dei Cappuccini (Riviera del Popolo, 103) con le esibizioni degli udinesi Humpty Dumpty Duo e il quartetto Rosa Brunello y Los Fermentos. I primi nascono dall'incontro tra il chitarrista Luca Del Sacco e il contrabbassista Matteo Mosolo e propongono una reinterpretazione in chiave jazzistica di brani dei Police e di Sting. I secondi sono guidati dalla contrabbassista Rosa Brunello, veneta trasferitasi a Parigi, e tessono un'accattivante trama che intreccia jazz ed elettronica, con l'uso di drum machine e synth affiancato agli strumenti acustici ed elettrici tradizionali. Domenica 16 a ospitare l'evento dalle 21,30 sarà Villa Malmignati (Riviera San Biagio, 53). Protagonisti i quartetti di Marco Vezzoso ed Eloisa Atti. Vezzoso, trombettista piemontese e docente di tromba jazz al conservatorio di Nizza, ha all'attivo diversi dischi da solista (l'ultimo “14.07 du Coté de l'Art” è un omaggio alle vittime dalla strage terroristica di Nizza) e tour internazionali, tra cui quello in Giappone nel 2015 testimoniato dal cd “Live in Osaka”. E' autore, tra l'altro, della sigla della trasmissione Rai Radio 1 “Tra poco in edicola”. Atti, cantante e polistrumentista bolognese, presenterà “Edges”, un lavoro del tutto originale con un sound americano tra country-jazz, blues e folk che prende un colore sorprendente grazie al gusto italiano per la melodia.

Gli spettacoli riprenderanno venerdì 28 giugno a Loreo. Sul palco in piazza Municipio, a partire dalle 21,30, si alterneranno l'argentina Demian Dominguez Band e dalle 23 il padovano Gabriele Dodero Blues Trio in Riviera Marconi. Dominguez è in Europa per il “Souvenirs from hell tour 2019” e sta proponendo un set di blues elettrico, in cui emerge netta la lezione di Chicago e, in particolare, di Bernard Allison, ospite del chitarrista argentino nel disco di debutto “Devil by my side”. Dopo il cd “Tatoo'd fish”, molto ben accolto da critica e pubblico d'Oltreoceano, ha lanciato il dvd live “Demian Band – The Movie” che racconta in sei mesi di concerti l'esperienza americana e il successivo approdo in Europa. Il gig di apertura affidato al trio di Dodero, chitarrista appassionato di Fender Stratocaster. Il repertorio sarà impostato sulla lezione di grandi bluesmen come Freddie King, T-Bone Walker, Stevie Ray Vaughan, Albert King, quest'ultimo già protagonista di Deltablues nel 1992, pochi mesi prima di scomparire a 69 anni.

Sabato 29 giugno terzo round a Occhiobello dalle 21. Nel verde del parco golenale del Pontile di Santa Maria Maddalena sono programmati tre concerti. Aprirà la serata il chitarrista cagliaritano Vittorio Pitzalis, vincitore delle finali nazionali Ibc 2018 e protagonista nella finalissima di Memphis nel gennaio scorso, presenterà i brani del proprio disco di debutto “Jimi James”. Seguirà l'esibizione della band del ferrarese Roberto Formignani, protagonista di lungo corso della scena blues italiana con sette dischi all'attivo e molte collaborazioni importanti (tra cui Renzo Arbore per la storica trasmissione “Quelli della notte”), è docente di chitarra blues, country e rock alla Scuola di musica moderna di Ferrara. Grande attesa per il ritorno di Andy J. Forest, l'armonicista di New Orleans che chiuderà la serata. Forest è molto legato all'Italia, dove ha vissuto tra il 1977 e 1991, e ha suonato con gente come B.B. King (che proprio a Occhiobello si esibì nel 2000) e Taj Mahal, Canned Heat, Albert Collins questi ultimi ospiti a Rovigo di Deltablues rispettivamente nel 2005, 2000, 1991. Artista poliedrico, Forest ha all'attivo ben 18 album in oltre 40 anni di attività.

Nel fine settimana di venerdì 5, sabato 6, domenica 7 luglio a Rosolina si rinnova la tradizione di “Rock around the blues”, la sezione di ispirazione 50's promossa insieme ai Delta Foggy Rockers in piazzale Europa. Tutti i concerti inizieranno alle 21. Prima serata con il rock'n'roll venato di blues di Sandybilly & The Wildones e il doo wop dei New Tones, trio vocale. Sabato sarà la volta dei tedeschi Cat Lee King & His Cocks, con la loro proposta rockabilly, e dei britannici Virginia Brown & The Shameless, trascinati dalla straordinaria personalità della cantante, interprete rythm&blues. Domenica in cartellone per la chiusura della tre giorni, una selezione di gruppi italiani: I Belli di Waikiki, The Western Spaghetti, Cris Mantello.

La rassegna si concluderà a Rovigo con una intensa quattro giorni tra giovedì 11 e domenica 14 luglio. Giovedì 11 il guitar hero Scott Henderson sarà ospite del conservatorio statale Venezze dove terrà all'auditorium “Marco Tamburini” una masterclass rivolta agli studenti e ai giovani musicisti. Il leader dei Tribal Tech e chitarrista nella band di Chick Corea e con i Zawinul Syndicate (fondati da Joe Zawinul, pianista dei Weather Report), sarà venerdì 12 dalle 21 sul palco del nuovo polo culturale “La Fabbrica dello Zucchero” (viale Porta Adige, 45 – Quartiere fieristico CenSer) con il proprio trio e, quindi, con la Venezze Big Band, supergruppo di studenti e insegnanti del conservatorio cittadino.

Sabato 13, sempre dalle 21, sarà la volta di Popa Chubby, chitarrista newyorkese tra i più particolari tra i big del blues contemporaneo, per l'indole sopra le righe maturata in una vicenda musicale iniziata nel punk. Per definire il proprio genere ha coniato questa definizione: “Gli Stooges che incontrano Buddy Guy, i Motorhead che incontrano Muddy Waters, Jimi Hendrix che incontra Robert Johnson”. Il concerto di Popa Chubby sarà preceduto da quello dai livornesi Tres, trio formato dai fratelli Roberto e Simone Luti, rispettivamente chitarra e basso, con il batterista Rolando Cappanera con un repertorio originale di blues elettrico strumentale.

Domenica 14 Keb Mo, stella di prima grandezza nel firmamento blues, sarà il protagonista del gran finale a partire dalle 21. Grande interprete della tradizione acustica del Mississippi, ha vinto il Grammy Award nel 1996 per il disco “Just like you” e incide con major come Epic e Sony. Pur partendo dalla lezione di Robert Johnson, deve molto alla musica contemporanea e, tra i folk singer, ha maturato una solida amicizia artistica e personale con Jackson Browne e Bonnie Raitt. Le tre serate di saranno aperte dalle esibizioni delle band e solo/duo selezionate per le finali nazionali del'Ibc.

Deltablues è organizzato da Ente Rovigo Festival con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, la collaborazione del conservatorio statale Venezze, il sostegno di Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Parco regionale veneto del Delta del Po e dei Comuni di Rovigo, Lendinara, Loreo, Occhiobello, Porto Tolle, Rosolina.