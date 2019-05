Grazie Teresa

VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - La scuola dell'infanzia di Villanova del Ghebbo in Bornio ha avuto più di un motivo per fare festa. Si è trattato del saggio di fine anno, ma anche un'occasione per esplorare il tema dell'educazione all'ambiente, del riciclo e della riduzione dell'uso delle plastiche.

Si è fatto festa anche per il premio regionale riconosciuto alla scuola Vittorino da Feltre di Villanova del Ghebbo che è tra le tre finaliste del concorso regionale indetto dall’Arpa Veneto sul tema ambientale, a conferma dell'elevato livello di istruzione dei plessi scolastici di Villanova del Ghebbo.

Infine tra balli, giochi e canti, insegnanti, genitori, nonni e bambini si sono stretti intorno alla maestra Teresa giunta al meritato riposo dopo 26 anni di lavoro presso il plesso di Bornio, il tempo per istruire tre generazioni di Villanova del Ghebbo. Grande è stata la commozione anche per l'emozioni donate dalla voce di una mamma speciale, la cantante Anna Coltro.

Alla fine della festa dietro proposta del sindaco GIlberto Desiati, le famiglie si sono date appuntamento alla fiera di San Michele del prossimo settembre quando tutta la comunità conferirà l'onorificenza del San Michele alla maestra Teresa per l'importante servizio svolto in favore della comunità.