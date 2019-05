Partenze eccellenti e nuovi arrivi. Rivoluzione rossoblù

ROVIGO - Quella che doveva essere una conferma sostanziale del blocco dei Bersaglieri che ha raggiunto ben due finali (campionato italiano e Continental Shield), in verità sta assumendo la forma di una rivoluzione in piena regola.

Budget ridotto e largo ai giovani per uno dei palcoscenici più importanti d’Italia. Stadio Battaglini che aprirà le porte a giocatori non ancora affermati, ma che puntano a mettersi in mostra per un eventuale salto di categoria.

FemiCz Rovigo che a fine maggio ha compiuto un vero e proprio colpo di mercato con James Ambrosini (LEGGI ARTICOLO), mediano d’apertura di spessore e in grado di fare la differenza, e sta completando la rosa con tanti giovani in attesa di almeno altri due stranieri di peso specifico (forse tre). Un pilone sinistro ed una seconda linea del calibro di Pj Parker, oltre ad un centro molto fisico, questo si attendono i tifosi per dare sostanza ad un Xv di partenza che ha perso giocatori di spessore come Riccardo Brugnara (destinazione Calvisano), Denis Majstorovic (Valorugby Emilia), Alberto Chillon (Petrarca Padova) e Massimo Cioffi (Fiamme Oro), senza considerare l’addio al rugby di Joe Van Niekerk.

A questi potenziali titolari quasi inamovibili del Xv di Casellato, si devono aggiungere, anche se manca l’ufficialità della società, le partenze di Thor Halvorsen e Gabriele Cicchinelli. Il sudafricano si è messo in particolare evidenza nella seconda parte di stagione nel ruolo di numero 8, Kino Properzi per dargli spazio ha spostato Matteo Ferro in seconda linea, ma per lo staff tecnico non è il ruolo che deve ricoprire il capitano. Il romano Cicchinelli ha fornito sempre prestazioni di livello giocando con una continuità di rendimento indiscutibile. Può giocare in seconda e terza linea, per lui è sarà un secondo addio. FemiCz Rovigo che ha annunciato gli ingaggi di Enrico Liut e Stefano Sironi, che per la stagione 2019-2020 dovranno dimostrare di essere all’altezza delle partenze eccellenti.

Hanno militato in TOP12 nel Valsugana Rugby Padova di Polla Roux che di fatto ha “sponsorizzato” gli atleti che ha guidato nella stagione appena conclusa o in quelle precedenti.

Enrico Mario Liut, alto 189cm per 104kg, è nato il 12 agosto 1998 in Sud Africa ed è approdato a Valsugana nel 2017, club con cui ha centrato la promozione nel Campionato di massima serie e ottenuto convocazioni con gli Azzurrini Under 20. Stefano Sironi, alto 195cm per 105kg, è nato il 7 novembre 1995 a San Daniele del Friuli e ad Udine ha iniziato la sua carriera rugbistica. Trasferitosi a Padova per motivi di studio, è entrato a far parte della rosa del Valsugana dove ha giocato anche nel ruolo di seconda linea.

Se tra gli arrivi, anzi sotto la voce ritorni, si attende l’annuncio di Andrea Bacchetti in rossoblù da novembre, viale Alfieri ha proseguito con la linea giovane con gli accordi siglati con Matteo Moscardi (per il tre-quarti centro è un rientro in rossoblù dopo l’esperienza in Accademia), la terza linea Davide Ruggeri, classe 1999, Edoardo Mastandrea (ala - centro proveniente dal Valsugana), il mediano di mischia del Valsugana Padova Lorenzo Citton che con Gianmarco Piva comporrà il reparto più giovane d’Italia. Se Umberto Casellato con i giovani ci vede lungo, e nel campionato appena concluso Piva e Angelini ne sono la dimostrazione, i tifosi attendono i colpi ad effetto. Dall’Under 18 rossoblù dovrebbero essere un paio a guadagnare la prima squadra, probabilmente tra questi il figlio d’arte Jacopo Tellarini, anche se manca l’ufficialità.

Giorgio Achilli