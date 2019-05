Polesine in protesta a Roma per avere la Zes 

ROVIGO - Polesine in protesta a Roma, ma non da solo. Lunedì 3 giugno il presidente della Provincia di Rovigo Ivan Dall’Ara, 18 sindaci con la fascia, i rappresentanti di Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia Rovigo, Confartigianato metropolitana Venezia, Confartigianato Polesine, Cna Venezia, Cna Rovigo, Confcommercio Venezia, Confesercenti Venezia, imprenditori e cittadini manifesteranno nella capitale, davanti al ministero del Mezzogiorno.

La contestazione clamorosa scaturisce dal fatto che il ministro per il Sud Barbara Lezzi, del Movimento 5 stelle, ha dichiarato, durante un’intervista a Radio 24, di voler istituire le Zone Economiche Speciali anche a Venezia e Rovigo ma, contrariamente a quanto affermato, ha cambiato idea dimostrando di non essere intenzionata a valorizzare quei territori che hanno dimostrato una grande capacità progettuale.

Infatti, dal piano industriale elaborato da Confindustria e validato dall’advisor internazionale EY emerge che nel solo Comune di Venezia e nei Comuni della Provincia di Rovigo sarebbero disponibili 385 ettari, ad oggi dismessi o abbandonati che, se inseriti in una Zona economica speciale, potrebbero attivare in tre anni 2,4 miliardi di euro di investimenti e 26.600 posti di lavoro, fra diretti e indiretti, con un gettito fiscale di oltre 850 milioni di euro.

“Da una parte è necessario che la politica, soprattutto quella del cambiamento, ascolti i territori e sia coerente con le dichiarazioni che vengono fatte di fronte a milioni di italiani, e mi riferisco in particolare all’intervista del ministro Lezzi su Radio 24 – dichiara Vincenzo Marinese, presidente Confindustria del territorio –. Dall’altra, anche nell’ottica della Via della Seta, bisogna creare una grande piattaforma logistica e produttiva che comprenda tutto il nostro Paese, seguendo modelli che in Europa sono consolidati. E le Zes a pieno titolo fanno parte di questo rilancio. È necessario mettere davvero al centro il lavoro con azioni concrete che puntino a rilanciare le nostre aree industriali dismesse. È un dovere civico che non viene chiesto soltanto dalle categorie economiche ma addirittura da tutti i sindaci e dalla Regione del Veneto (LEGGI ARTICOLO), che ci è stata sempre vicina, scrivendo anche al ministro Lezzi in seguito alla sua sollecitazione. Lunedì 3 giugno saremo a Roma per dimostrare che il lavoro è al centro della nostra vita e che questa opportunità non possiamo e non vogliamo perderla”.

“L’istituzione della Zes è un treno che il Polesine non può perdere: rappresenta un’opportunità unica di lavoro e di benessere per i nostri cittadini” dichiara Dall’Ara, anche in nome dei sindaci rodigini. “Le categorie economiche sono unite per lo sviluppo della nostro territorio. La Zona Economica Speciale, infatti, rappresenta una grande opportunità per il rilancio dell’artigianato e delle piccole medie imprese” dichiarano Salvatore Mazzocca di Confartigianato Metropolitana Venezia e Marco Marcello di Confartigianato Polesine.