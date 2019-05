Cure palliative nei pazienti oncologici, a Rovigo si fa il punto per tutto il Veneto

ROVIGO - Si terrà sabato 1 giugno a partire dalle 9 nel Salone del Grano in piazza Garibaldi a Rovigo il XV convegno regionale veneto di cure palliative dal titolo Diamo forma al futuro: le opportunità all’orizzonte in cure palliative.

Il convegno si propone come momento di riflessione e condivisione riguardo i progressi fatti e le opportunità che ci aspettano per “dare forma” alle cure palliative del prossimo futuro.

Questo il presupposto imprescindibile: l’unica forma valida è quella che si adatta ai bisogni dei pazienti e per la quale i diversi professionisti operano in coordinamento secondo le proprie competenze.

L’invecchiamento della popolazione associato a reti familiari e sociali sempre più fragili e la complessità dei bisogni del fine vita da affrontare in un contesto di scarsità di risorse conducono a importanti domande circa l’efficacia e l’accessibilità delle reti locali di cure palliative.

Durante il convegno esperti e medici referenti delle aziende Ulss venete cercheranno di rispondere ad alcune di queste domande, affrontando temi quali: la qualità di vita dei pazienti oncologici in cure palliative domiciliari, competenze cliniche e rapporto con paziente e famiglia, la sedazione palliativa nel paziente affetto da Sla, la nutrizione artificiale nel fine vita: considerazioni cliniche, organizzative e etiche, aspetti psicologici, sociali e di contesto, gli standard della cura psicosociale in cure palliative, il fine vita in Rsa, la diagnosi sociale alle frontiere della vita: aspetti etici e metodologici, gli interventi assistiti con gli animali.