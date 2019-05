Azzerato il Cda, Formenton amministratore unico

ROVIGO - Assemblea dei soci del Rovigo calcio giovedì 30 maggio, diverse cose da discutere, in primis la posizione del presidente Giuseppe Calabria dopo le accuse di parte della società che gestisce il settore giovanile (LEGGI ARTICOLO).

Quattro i soci, Giuseppe Calabria, che non si è presentato delegando la commercialista Monica Nale, Malvino Cervati che ha delegato Maurizio Formenton, Antonio Cittante e Alberto Garbellini.

I conti agli ultimi tre non tornavano, società nata dalla fusione tra il Boara Pisani di Calabria, e il settore giovanile biancazzurro. Una convivenza difficile già in partenza, ma che dopo 10 mesi forse è vicina ad una svolta, e ad un vera intesa.

“La riunione si è conclusa positivamente - ha commentato Antonio Cittante motore del settore giovanile biancazzurro - abbiamo trovato una soluzione condivisa per risolvere la situazione”. Soluzione che vede l’azzeramento del Cda, la nomina di Maurizio Formenton dell’amministratore unico della società e garante tra le due realtà che lavorano allo stadio Gabrielli sotto lo stesso nome: Rovigo Ssd.

Antonio Cittante rimane alla guida del settore giovanile, condizione sine qua non per continuare il progetto. Squadre del Rovigo che negli ultimi anni hanno avviato un percorso di crescita, la stessa società ha già raggiunto un accordo di sviluppo con altre realtà del territorio. Un progetto di ampio respiro per crescere talenti in città e per non essere costretti a pagare la “formazione” ad altri club.

Secondo aspetto non trascurabile, dopo un bel campionato in Prima categoria con la promozione sfumata ai playoff, si cercherà di far quadrare i conti, altra condizione essenziale per non buttare tutto alle ortiche, spendendo il giusto e in base alle risorse disponibili.

Giorgio Achilli