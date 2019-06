Ancora in trasferta i ragazzi di Fidel

ROVIGO - Sparito lo spettro maltempo, l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo cerca di dare ritmo alla sua stagione facendo visita ai Blu Fioi di Ponzano Veneto. La trasferta di domenica 2 giugno, è valida come recupero della quarta giornata di Serie B, annullata proprio a causa della pioggia. Per cercare di recuperare il terreno perduto si è deciso per l'inversione del campo, ma pur essendo lontani dal diamante amico della Tassina, l'incontro per i rossoblù varrà come impegno casalingo.

Il roster del manager Fidel Reinoso è reduce da un altro impegno in trasferta. Domenica sul campo del Valbruna Palladio Vicenza, i rodigini hanno colto un buon pareggio grazie alla larga vittoria in gara uno e a una troppo arrendevole gara due. Contro i Blu Fioi i rossoblù partono con il solo leggero vantaggio dato dalla classifica: nel Girone B Rovigo attualmente staziona al quarto posto, uno in più rispetto al Ponzano Veneto. Si tratta comunque di una sfida da prendere con le molle, anche perché il roster polesano non si presenterà sul diamante al completo. Oltre allo squalificato Rondina, mancheranno gli infortunati De Marchi, ancora alle prese con il problema alla mano che l'aveva già escluso dalla partita di Vicenza, e il lungodegente Masiero, in via di recupero dopo i problemi alla caviglia. Problemi di lavoro impediranno anche Frigato di prendere parte a gara uno, in programma al mattino alle 11, ma per gara due il rossoblù sarà regolarmente nel dugout.