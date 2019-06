Proposta concreta di Monica Gambardella: Subito l'accordo con Ater per vendere due piani di Casa Serena

ROVIGO - Cessione dei due piani superiori dell’Iras per un introito di 2 milioni di euro, realizzazione da parte di Ater di 50 alloggi popolari. Iras realizzerà un centro diurno per gli anziani e, potenzierà il servizio della casa di riposo con l’aggiunta di 32 posti letto per i disabili gravi. Questa la proposta che Monica Gambardella promette di sottoscrivere subito se sarà eletta sindaco di Rovigo, l’accordo tra Iras e Ater. Probabilmente la stima che il commissario Nicola Izzo stava attendendo dall’ufficio tecnico erariale è giunta (LEGGI ARTICOLO). Questo era uno degli ultimi passaggi che si attendeva, anche per giustificare la vendita di una parte dell’immobile davanti alla Corte dei conti.

Monica Gambardella, dopo aver parlato con il presidente di Ater, Guglielmo Ferrarese e con l’assessore ai Servizi sociali e alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin ha deciso di portarsi avanti spiegando come intende procedere dopo il 9 giugno.

”A giugno, dopo che sarò stata nominata sindaco, sottoscriverò l'accordo con Iras e Ater e la casa di risposo verrà salvata - annuncia Monica Gambardella, candidata del centrodestra alla guida del Comune di Rovigo - Grazie al rapporto diretto con la Regione Veneto e in particolare con l’assessore ai Servizi sociali e alla sanità, Manuela Lanzarin, si è trovata la soluzione per l'annoso problema relativo alla gestione della storica casa di riposo di Rovigo”.

La candidata del centrodestra spiega che appena avrà firmato l'accordo tra Iras e Ater saranno salvi i 100 posti letto e ne saranno aggiunti 32 per disabili gravi. “Ciò - spiega - garantirà serenità ai lavoratori della struttura, agli ospiti e alle loro famiglie. Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale) predisporrà inoltre 50 appartamenti popolari. Sarà allestito anche un centro diurno per anziani”.

Monica Gambardella ha già in mente tutto: “Il piano terra sarà destinato al Comune di Rovigo, mentre i due piani superiori saranno ceduti ad Ater per il valore di circa 2 milioni di euro. Iras resterà un ente pubblico, come lo è attualmente e continuerà a dedicarsi, come fa da sempre, ai servizi alla persona - prosegue Gambardella - Tutto questo è frutto dell'ottimo lavoro di rete con la filiera regionale, che ringrazio, e che sono certa sarà fondamentale per mettere in pratica in modo efficiente e veloce il nostro programma politico".