Polesani ancora in evidenza

ROVIGO - Week end di canoa nazionale rispettivamente il 25 e 26 maggio a Mergozzo (Verbano Cusio Ossola) per le categorie giovanili e a Mantova nei giorni 1 e 2 giugno per la nazionale per le categorie ragazzi junior e senior oltre che paracanoa.

Giovanni Zerbinato, che ha partecipato al primo appuntamento nazionale per la categoria canoagiovani ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo sui 200mt con un eccellente tempo di 45” 07 che, confrontandolo con i tempi delle 10 batterie Cadetti B lo porta tra i vertici nazionali e tra i primi pagaiatori in Veneto. Sulla distanza del fondo chiude nella sua manche in settima posizione, anche qui in una serie molto difficile con il tempo di 10’ 15” che lo porta comunque ai vertici della canoa veneta.

Giovanni in questi mesi sta dando prova di grande impegno e continuità negli allenamenti ed i risultati non stanno mancando. L’importante è continuare sulla strada intrapresa perché l’obiettivo di entrare in squadra veneta per partecipare al meeting delle regionali nazionale di settembre a Caldonazzo, non è poi così distante.

Nel week end della festa della Repubblica, Giulia Munerato e Veronica Padoan hanno preso parte alla gara nazionale dove hanno partecipato davvero tanti concorrenti nello loro categoria ragazze. Giulia ha scelto il singolo nei mt 500 mentre la compagna di squadra Veronica, la distanza dei 200mt.

Entrambe le ragazze nel singolo hanno superato le eliminatorie ma si sono arrestate nella semifinale in gare molto partecipate e combattute.

Le due assieme hanno anche gareggiato nel doppio (k2) in entrambe le distanze conquistando due splendidi argenti nazionali il primo sui duecento alle spalle dell’equipaggio dell’Ausonia di Grado e battendo le ragazze della Canottieri Città di Omegna e ed il secondo podio dei 500mt con in cima sempre le ragazze dell’Ausonia ed in terza posizione la coppia della Canottieri Bissolati.

Anche per Giulia e Veronica le opportunità di crescita non mancano ed il percorso verso i campionati nazionali di categoria sembra ben promettere.

Infine dalla paracanoa nazionale di Mantova anche Matteo Zerbetto conquista la sua medaglia d’oro nel K1 categoria KL1 nella distanza dei 200mt