Il sindaco di Adria: “Mai chiesto il commissariamento del Csa”

ADRIA (ROVIGO) - Il sindaco Omar Barbierato prende le distanza dalla consigliera regionale di Italia in Comune Patrizia Bartelle. Quest’ultima chiese a marzo scorso il commissariamento del Centro servizi anziani, “come estremo tentativo di espellere dall’Ipab adriese, elementi ormai estranei e mal digeriti dal sistema cittadino” (LEGGI ARTICOLO ).

L’amministrazione adriese puntualizza che in nessun momento è stato chiesto il commissariamento della casa di riposo di Adria (LEGGI ARTICOLO).

Omar Barbierato, sindaco di Adria, ha sempre chiesto con forza fin da quando era tra i banchi dell'opposizione, le dimissioni della presidente del Centro Servizi Anziani di riviera sant’Andrea Sandra Passadore e dei consiglieri Bisco e Bertaglia. Tutt'ora ne conferma la richiesta.

“Deve essere chiaro che il primo cittadino della città Etrusca, - spiega in una nota - si è sempre dichiarato contrario all'eventuale commissariamento del Csa, in quanto è risaputo, che con tale atto la Regione Veneto sostituisce con un proprio funzionario un consiglio di amministrazione(CdA) nominato direttamente dal Sindaco della città su indirizzo del consiglio comunale e, quindi, espressione dei cittadini come lo sarà in particolare il consiglio di amministrazione di prossima nomina nel gennaio 2020.

Chi chiede, a soli 7 mesi dall'insediamento del cda che l'attuale amministrazione vuole per riportare serenità nella struttura, chiede il commissariamento, evidentemente non ha a cuore l'importanza di avere il collegamento diretto dell'ente con la città, la sua amministrazione comunale e i cittadini Polesani, che sono anche ospiti, familiari e lavoratori”.