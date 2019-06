Luca Zaia il 4 giugno a Rovigo per sostenere Monica Gambardella

ROVIGO - Arriverà martedì 4 giugno il governatore del Veneto, Luca Zaia con un doppio appuntamento per sostenere la candidata del centrodestra, Monica Gambardella in vista del ballottaggio del 9 giugno. Il presidente della Regione sarà alle 17.30 a Boara Polesine e alle 18 arriverà in piazza Garibaldi.

Intanto nella giornata di lunedì 3 giugno è arrivato anche il sostegno a Gambardella da parte del vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini che, assieme a Zaia, ha inaugurato il primo tratto della superstrada Pedemontana veneta.



"Ringrazio il presidente Zaia per la sua disponibilità e preziosa vicinanza - ha detto Monica Gambardella - Abbiamo condiviso l'idea di visitare una frazione del Comune di Rovigo, per dimostrare l'attenzione a tutto il nostro territorio. Alle 17.30 arriveremo in piazza Polesani nel Mondo, saluteremo la cittadinanza e i negozianti e sarà allestito un gazebo e un piccolo rinfresco. Proseguiremo la vista al centro storico, in piazza Garibaldi, dove incontreremo insieme i cittadini e tutti coloro che vorranno salutare il presidente Zaia, insieme ai rappresentanti della coalizione di centrodestra, amici e simpatizzanti. Io ci sono. E vi aspetto".