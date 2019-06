Scuola: una classe su due ha almeno un alunno disabile

In una situazione come questa, sono moltissime le cose che si possono fare per aiutare un processo molto importante come quello dell’inclusione. In primo luogo, si possono aiutare le associazioni che si occupano del sostegno dell’alunno disabile e della sua famiglia: il tutto attraverso una serie di donazioni regolari verso progetti come quelli della Lega del Filo d’Oro , che permetteranno ai volontari di accompagnare i ragazzi in questo percorso. In secondo luogo, anche la tecnologia ci viene in soccorso: si parla di quelle soluzioni hi-tech pensate per favorire l’inclusione scolastica e l’apprendimento, come la ben nota lavagna LIM e l’impiego dei relativi software informatici. Anche il computer diventa un mezzo utile, ancora una volta per merito dei programmi pensati per i ragazzi disabili, specialmente quelli ad uso didattico. Infine, proprio da questo punto di vista non possono non essere presi in considerazione i libri di testo online e l’utilizzo dello smartphone, oggi importantissimo se utilizzato con i giusti criteri per favorire la didattica.