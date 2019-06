Zes, delusione da Confindustria: “Il lavoro non è una priorità per il Governo”

ROVIGO - Confindustria di Venezia e Rovigo, con il presidente Vincenzo Marinese, contenta a metà per l’esito dell’incontro con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi incontrato nella giornata di lunedì 3 giugno per discutere della Zes.

Dopo le proteste dei giorni scorsi ha avuto luogo quello che doveva essere l'incontro per capire le intenzioni del Governo ma che, nella realtà, ha solo spostato in avanti la questione.

Confindustria ha evidenziato in una nota come l’incontro, dove la titolare del dicastero, sulla base delle proposte presentate dall’associazione degli industriali ha evidenziato la necessità e l’opportunità che le Zes per il Centro Nord debbano rientrare in un piano organico da inserire a settembre nella legge di Bilancio, lascia solo parzialmente soddisfatta Confindustria Venezia e Rovigo. “L’associazione - si legge nel comunicato - ringraziando per il coinvolgimento di Confindustria nazionale e Confindustria Veneto nell’individuazione delle aree di crisi complessa, ha manifestato la propria delusione sui tempi, avendo già elaborato e predisposto un proprio piano industriale”.

“Apprendiamo con favore che il ministro Lezzi ha deciso di estendere le Zes anche al Nord e pertanto di inserire nella prossima finanziaria l’argomento all’ordine del giorno - dichiara il presidente Vincenzo Marinese - Abbiamo tuttavia ritenuto che potevamo già nel decreto crescita introdurre le Zes nel Veneto includendo i porti franchi. Poiché ritenevamo che 26.600 posti di lavoro fossero una priorità per questo governo. Si vede che così non è, e dunque bisogna attendere l’autunno. Ne prendiamo atto e ci auguriamo che quanto è stato affermato non venga disatteso. E lo diciamo solo ed esclusivamente nell’interesse del lavoro e della riduzione del tasso di disoccupazione che sta diventando insostenibile. Ricordiamo che stiamo crescendo dell’appena 0,1% e che le ore di cassa integrazione straordinaria stanno aumentando. Il nostro lo abbiamo fatto con generosità e lungimiranza e non possiamo e non vogliamo sostituirci alla politica che dovrebbe utilizzare le imprese per generare posti di lavoro e consentire di realizzare investimenti in modo sereno nell’ottica di un solo obiettivo: creare occupazione e ricchezza”.