Tanti rossoblù per la prima sfida mondiale

SANTA FÈ (ARGENTINA) – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 10.30 locali (15.30 italiane) affronterà l’Australia al “Club de Rugby Ateneo Immaculada” di Santa Fè, in Argentina, nel match valido per il primo turno della Pool B al World Rugby U20 Championship. Tutte le partite del Mondiale Under 20 saranno trasmesse in diretta su worldrugby.org.

In vista del primo impegno degli Azzurrini due sono i cambi nella rosa dell’Italia U20: Andrea Zambonin e Angelo Maurizi prendono il posto degli infortunati Marco Butturini e Davide Goldin. La novità – relativamente alla lista gara – sarà quella di poter portare in panchina 13 giocatori con la possibilità di usufruire di 8 sostituzioni.

Questo il calendario delle partite degli Azzurrini:

Girone B – 04.06.19 – ore 10.30 locali (15.30 ITA) – Santa Fè

Australia U20 v Italia U20

Girone B – 08.06.19 – ore 15.30 locali (20.30 ITA) – Santa Fè

Inghilterra U20 v Italia U20

Girone B – 12.06.19 – ore 10.30 locali (15.30 ITA) – Santa Fè

Italia U20 v Irlanda U20

Le semifinali e le finali sono in calendario rispettivamente il 17 e il 22 giugno.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova)**

14 Edoardo MASTANDREA (Valsugana Rugby Padova)**

13 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)**

12 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)*

11 Micheal MBA (Rugby Casale)**

10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)**

9 Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)**

8 Mirko FINOTTO (Mogliano Rugby 1969)

7 Davide RUGGERI (Rugby Como)** - capitano

6 Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)

5 Thomas PAROLO (FEMI-CZ Rovigo)

4 Nicolare STOIAN (Rugby Anzio)**

3 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)*

2 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)**

1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby 2015)**

A disposizione

16 Niccolò TADDIA (FEMI-CZ Rovigo)**

17 Luca FRANCESCHETTO (Rangers Vicenza)**

18 Filippo ALONGI (I Titani)**

19 Lorenzo MICHELINI (Edinol Biella Rugby)**

20 Andrea ZAMBONIN (Rangers Rugby Vicenza)**

21 Angelo MAURIZI (Ione Rugby L’Aquila)**

22 Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)*

23 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)

24 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

25 Federico MORI (Rugby Etruschi)**

26 Giulio BERTACCINI (Amatori Rugby Parma)

27 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)**

28 Ange CAPUOZZO (Grenoble Espoirs)

*è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

**è attualmente membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato.