Un anno scolastico pieno di lavoro e di riconoscimenti

"A Zaia presenterò il piano per coinvolgere Rovigo nelle Olimpiadi invernali 2026"

#elezioniROVIGO2019 Edoardo Gaffeo, candidato sindaco del centrosinistra, una volta sindaco, inviterà mensilmente il governatore Luca Zaia in città per tenerlo aggiornato e per renderlo partecipe sui progetti da fare