Il numero uno della Procura della Corte dei Conti veneta in città 

ROVIGO - Giornata importante per le Forze dell’ordine in città. Martedì 4 giugno in questura a Rovigo convegno - incontro sull’accertamento della responsabilità amministrativo - contabile e il ruolo della Polizia giudiziaria.

Relatore d’eccezione il procuratore regionale della Corte dei Conti del Veneto, Paolo Evangelista. Presenti ovviamente il padrone di casa, il questore Raffaele Cavallo che ha ringraziato il Procuratore, il tenente colonnello dei Carabinieri Umberto Carpin, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Dario Guarino, i dirigenti del compartimento della Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale, e una rappresentanza del personale degli uffici.

Il procuratore regionale Paolo Evangelista ha fatto poi visita in Prefettura e in Tribunale a Rovigo.