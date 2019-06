Ance, Paolo Ghiotti: “Non si può più fallire o il Polesine sarà condannato”

ROVIGO - “Siate consapevoli della responsabilità che assumete e della sfida che vi attende”. E’ questo il titolo della lettera che il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili sezione costruttori edili di Confindustria Venezia territoriale di Rovigo, Paolo Ghiotti ha voluto inviare ai due candidati, Monica Gambardella e Edoardo Gaffeo che domenica si sfideranno per la poltrona di sindaco.

“Il futuro di Rovigo non è soltanto una scommessa di una città e dei suoi abitanti, ma è la scommessa di una provincia, di un territorio. Un progetto di rilancio economico che si basi su una piena valorizzazione del suo patrimonio immobiliare deve essere al centro di qualunque programma politico che voglia realmente essere un cambiamento di rotta rispetto a un recente passato caratterizzato da scarsa visione, immobilismo e da un esasperato clima conflittuale che ha prodotto impoverimento, emarginazione e degrado”.

Già lo scorso 9 aprile il presidente Paolo Ghiotti aveva lanciato un forte appello alla politica e ai vari candidati sindaci invitandoli a sottoscrivere un manifesto (LEGGI ARTICOLO) che invitava a prendere decisioni veloci ma soprattutto coraggiose per il bene della città e della collettività per non perdere ulteriore tempo e, soprattutto, posti di lavoro.

“Come abbiamo ribadito con il nostro appello–manifesto, in gran parte condiviso da tutti i candidati a sindaco, ci aspettiamo un metodo di governo ispirato alla collaborazione e al superamento di contrapposizioni strumentali e basate su prese di posizione che nulla hanno a che vedere con il bene della città e dei suoi cittadini. Abbiamo sottolineato come si debba puntare sul tessuto imprenditoriale e sulle capacità e competenze degli operatori privati presenti nel territorio, impegnandosi a sostenerne crescita e competitività. La riteniamo una priorità assoluta e ci attendiamo fin dal primo mese della nuova legislatura chiari segnali di attenzione e comportamenti concreti soprattutto nell’approccio alle gare di appalto utilizzando correttamente le norme nel segno di una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto all’obiettivo di valorizzare competenze e capacità delle le imprese locali. Ciò nella convinzione che così si gestirebbero meglio le risorse finanziarie disponibili e allo stesso tempo garantendo un miglior servizio alla città e ai cittadini”.

Ghiotti auspica un radicale cambiamento “in direzione di una sempre maggiore attenzione al tessuto economico abdicano rispetto al ruolo loro assegnato. Gli amministratori eletti devono garantire la funzionalità e l’attenzione, assieme alla individuazione degli obiettivi e il loro raggiungimento. Tra le priorità condivise, inoltre, vi è la necessità di poter condividere un piano di sviluppo, un documento in cui vengano delineate con chiarezza gli obiettivi di crescita, prestando la massima attenzione alla struttura economica e alle potenzialità presenti, così come alle esigenze delle nuove generazioni”.

Per Paolo Ghiotti diventa essenziale saper individuare nuove vocazioni, coerenti con una contemporaneità in cui l’innovazione è un fattore nevralgico. “Vanno create le condizioni per innestare nella città nuove competenze e nuove opportunità di lavoro. Deve essere obiettivo lungimirante e costante della nuova amministrazione il raggiungimento di una costante crescita occupazionale, un’attenzione ai soggetti deboli, una intelligente pianificazione che ponga al centro una riorganizzazione delle funzioni urbane, sapendo utilizzare e riqualificare al meglio gli edifici pubblici vuoti o degradati orientando allo stesso tempo gli investimenti privati”.

Il presidente non transige su un aspetto: chiarezza sulle risorse disponibili da investire, così come un’azione rapida ed efficace per restituire autorevolezza, capacità decisionale e responsabilità alla macchina amministrativa, senza la quale difficilmente le cose potranno cambiare.

“Chi verrà chiamato a governare la nostra città nel prossimo quinquennio deve essere consapevole di assumere una grande responsabilità, perché fallire significherebbe condannare la nostra popolazione a una condizione peggiore di quella attuale, aumentando l’emarginazione del nostro Polesine e allargando la forbice economica e sociale rispetto alle altre provincie del Veneto. Una situazione per molti di noi inaccettabile. Ringraziandovi per l’attenzione, nel rimanere a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti, vi giunga il mio più cordiale saluto ed augurio di buon lavoro per la futura guida del nostro capoluogo”.