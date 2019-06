La preparazione di una torta presentata come una reazione chimica 

ADRIA (RO) - “Dulcis in fundo”, potrebbe essere anche definita così l’ultima delle quattro conferenze delle “Notti del polo tecnico”, che ha avuto come titolo “Il dolce perfetto – zucchero, grassi, proteine e acqua: la composizione di un dolce”. Già, perché proprio di dolci si è parlato, e di chimica, in quanto la preparazione di una torta, di un pan di Spagna, di una pasta sfoglia o frolla, ha tutti gli aspetti tipici di una reazione chimica.

A proporre questo argomento, particolarmente interessante e curioso, è stato il professor Saverio Santi, docente presso l’Università di Padova ed esperto divulgatore nel campo della “Chimica degli alimenti”. Con grande competenza e disinvoltura Santi ha introdotto il pubblico in sala nel mondo di questa scienza attraverso quello più quotidiano e domestico della cucina, da considerarsi un vero e proprio “laboratorio”. Ha così illustrato gli ingredienti base di un dolce e le sue proprietà, ha parlato di sapori e gusti, di grassi e di zuccheri, di proteine e di acqua, di glasse e cioccolato, di procedimenti e tecniche di cottura e conservazione. Ha inoltre sfatato alcuni miti, tra i quali la demonizzazione (iniziata negli anni ’80) dei grassi, rivalutati al contrario dalle più recenti Linee guida alimentari.

Gli organizzatori, a conclusione dell’incontro, nel ringraziare relatore e partecipanti presenti nell’aula magna, hanno ricordato che la manifestazione avrà la sua chiusura ufficiale venerdì 7 giugno con “Una serata per vivere l’entusiasmo e la sorpresa delle Scienze”. L’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 18.30 alle ore 21.30 sempre presso la succursale di via A. Moro, sarà l’occasione per vedere all’opera, per il terzo anno consecutivo, studenti e insegnanti dell’Istituto alle prese con esperienze e dimostrazioni economiche e scientifico-tecnologiche veramente simpatiche, singolari, sorprendenti.