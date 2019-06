Invitata alla serata degli Oscar Fise per ricevere il giusto riconoscimento 

ROVIGO - Laura Millimaggi, l’amazzone rodigina, è reduce da una serie di concorsi con altezze di 140 e 145, dopo l'appuntamento di Gorla Minore (MI) dove era giunta dopo diversi concorsi di selezione, e dove si è confrontata con concorrenti stranieri principalmente europei, e in cui ha cercato di esprimersi al meglio con il suo nuovo cavallo Aramis d'Acceglio, col quale sta cercando d costruire un nuovo binomio vincente.

Il 18 giugno è stata invitata alla serata degli Oscar Fise che si tiene annualmente a villa Baldini a Vicenza per ricevere il riconoscimento da parte della Fise Veneto in merito ai brillanti risultati dell'anno 2018: Terzo posto a squadre a piazza di Siena ,terzo posto nello stile tra tutti i concorrenti di tutta italia, sesta nel trofeo Scolari sul campo in erba dei Campioni di Piazza di Siena. Al ritorno da Roma Campionessa regionale Veneto 2018. Prima classificata a Fiera Verona nell'individuale, ha salvato la squadra da un tracollo con i suoi percorsi netti, mantenedola all'ottavo posto. La vedremo anche quest'anno nella squadra del Veneto di Fiera Cavalli a Verona a novembre.