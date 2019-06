[VIDEO]Luca Zaia: “Monica può governare Rovigo per i prossimi 10 anni”

ROVIGO - “Abbiamo la Regione e abbiamo l’Europa che ci sono vicine”. Monica Gambardella, carica e galvanizzata dalla presenza del presidente della Regione, Luca Zaia e da quella dall’europarlamentare, Gianantonio Da Re e dell’assessore regionale Cristiano Corazzari spinge tutti a fare l’ultimo miglio e a votare per lei domenica 9 giugno per il ballottaggio puntando a ripetere il risultato di domenica 26 maggio con 44 seggi su 56 conquistati.



“Sono una persona diversa - ha tenuto a precisare da piazza Garibaldi la candidata - non mi si parli più di continuità. Siamo diversi!”, a voler evidenziare il taglio netto col passato e con chi c’era prima. Gambardella ha detto che ora i giochi si fanno seri e si sceglie la persona, i partiti non c’entrano più: “Si sceglie l’impegno e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto. Non ho mai mollato e non mollerò”. “Non dobbiamo lasciare la città nelle mani delle sinistre mascherate sotto vari fronti - ha detto Corazzari - dobbiamo votare Monica che è il nuovo e rappresenta il futuro”.



Concetto ribadito da Luca Zaia che ha sottolineato che con il progetto presentato da Monica si sia in grado di offrire il governo a Rovigo per 10 anni “devo ringraziare per lo strepitoso risultato del primo turno tutti i candidati così come tutti i nostri compagni di viaggio. Monica ha bisogno solo di una cosa: il sostegno alle urne. Avere un sindaco che esce con una grande affluenza vuol dire avere un sindaco forte. Poi lei non avrà problemi a relazionarsi con l’Europa, con me, con la Regione visto che avete un assessore regionale qui a Rovigo che è Cristiano Corazzari. Avete tutti i presupposti per fare un bel progetto di governo per i prossimi 10 anni”.











Il governatore del Veneto, quindi, non ha dubbi: “Per il Polesine è importante avere un sindaco che abbia i fondamentali, con la schiena diritta e che sia determinato. Penso che Monica rappresenti tutti queste caratteristiche. Ma - mette in guardia Zaia - dobbiamo lavorare come se ci mancasse sempre un voto. Questa è la sfida”.



A margine del discorso in mezzo al pubblico, il presidente del Veneto ha anche voluto dire la sua su alcune tematiche di scottante attualità, come ad esempio la Zes che ci deve essere e che rappresenta un’opportunità di crescita per tutti oltre che di lavoro: “Ci rifiutiamo di pensare che l’emigrazione la debbano fare i polesani”. E non ha risparmiato qualche frecciata nei confronti degli avversari sulle olimpiadi invernali 2026 e il coinvolgimento di Rovigo: “In campagna elettorale si dicono tante ‘monade’ - ha detto - I cittadini hanno il quoziente intellettivo. Se avevate un’arena da 22mila persone venivamo volentieri in Polesine. Ci sono già problemi con l’Alto Adige e pensate che a Treviso non si fa niente per le olimpiadi”.