Antonio Compostella: “Il Polesine non è capitale degli infarti”

ROVIGO - “Rovigo non è la provincia degli infarti”. Il direttore generale dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella, rassicura la popolazione affermando che il Polesine non è la patria degli infarti, come emergeva da una recente statistica diffusa dal Sole 24 Ore. “Avevo detto fin da subito che non era così - ha esordito Compostella - non so che dati sono stati utilizzati e come è stato condotto quello studio che dipingeva un Polesine a tinte un po’ tetre”.

Un’analisi che, secondo l’azienda sanitaria, va a cozzare molto con la realtà. Per questo il direttore generale ha voluto fornire dei dati estrapolati direttamente dal Piano nazionale esiti, a cui bisogna fare riferimento quando si devono realizzare delle statistiche in ambito sanitario. A fornire i numeri esatti ci ha pensato il direttore dell’Unità operativa complessa di cardiologia dell’Ulss 5 Polesana, Loris Roncon che ha preso in esame lo stesso periodo di riferimento del Sole 24 Ore, dal 2008 al 2015 per la mortalità a 30 giorni dal manifestarsi dell’evento e dal 2010 al 2015 la mortalità ad un anno dall’evento. E’ emerso che dal 2011 al 2015, per quanto riguarda i 30 giorni, vi è stata un calo dei decessi, idem dal 2012 al 2015 per la mortalità ad 1 anno. Confrontando con gli altri ospedali veneti, Roncon ha spiegato che Rovigo è in linea con le altre realtà. “A noi, inoltre - ha sottolineato Roncon - la tabella fa anche capire se siamo una delle strutture che rispettano i parametri di qualità. E l’Ulss ha ottenuto il semaforo verde”. A livello ospedaliero Rovigo risulta avere addirittura una media più bassa.

Compostella invita quindi ad una corretta interpretazione delle cifre anche in considerazione e in rapporto con altri numeri come ad esempio l’indice di vecchiaia: “In Veneto l’indice di vecchiaia ci dice che su 100 giovani abbiamo 167 anziani a Rovigo, nella nostra Ulss sono 228 significa che quando si diventa anziani si consumano più farmaci, ci si ammala più facilmente e ci sono in genere più problematiche - ha evidenziato Roncon - ma questo per noi è anche un banco di prova che ci permette di capire quali strutture creare a seconda del tipo di popolazione che abbiamo”. E ciò si traduce anche nella creazione di una rete che coinvolge farmacisti e Ordine dei medici ma anche mondo dell’associazionismo come Gli amici del cuore. Tutto ciò per offrire un monitoraggio costante e consigli utili alla popolazione (anziana). “L’infarto fa certamente paura a tutti - ha spiegato Compostella - ma i dati reali del Pne che per noi è la Bibbia e che offre un monitoraggio periodico, dicono che in Polesine non si muore di più che rispetto ad un’altra parte del Veneto o d’Italia. Anzi, i risultati sono nella media regionale”.