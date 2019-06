“Salvini ovunque tranne che a Rovigo. La figuraccia fatta con Bergamin brucia ancora"

ROVIGO - “Salvini si trova così bene a Rovigo che nella sua campagna elettorale permanente su e giù per l’Italia, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, non ha trovato mezz’ora per fermarsi in Polesine a sostenere la candidata della Lega Monica Gambardella. Segno che dopo la figuraccia fatta con Bergamin non vuole scottarsi”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Graziano Azzalin in replica alle affermazioni del segretario del Carroccio in vista del ballottaggio di domenica prossima.



“È un modo singolare di sentirsi a casa quello di Salvini, che nelle ultime due settimane ha girato in lungo e in largo il Veneto trascurando l’unico capoluogo di provincia dove si vota: è la fotografia perfetta della vicinanza reale sia alla città che alla candidata del centrodestra. Quattro anni fa era praticamente di stanza a Rovigo per tirare la volata ‘all’amico Massimo’, con tanto di maglia dei Bersaglieri. Visto l’esito nefasto di quell’esperienza amministrativa, la seconda in fila targata centrodestra, stavolta ha deciso di stare lontano. Del resto le persone che oggi ripropongono la Gambardella sono le stesse di allora ed evidentemente non godono più della fiducia del Capitano. Rovigo è stata trascurata da chi per anni ha urlato ‘prima i rodigini’ agitando lo spettro di un’invasione inesistente e non risolvendo un solo problema della nostra città.

Mi rivolgo a tutti gli elettori: questa squadra è una riedizione del passato e non dà alcuna garanzia di discontinuità, a differenza di quella a sostegno di Edoardo Gaffeo. Sono elementi oggettivi, gli stessi che hanno indotto Salvini a non passare mai per Rovigo”.