Luca Perozzi nuovo segretario della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

VENEZIA - La giunta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha designato nel pomeriggio del 6 giugno Luca Perozzi, quale nuovo segretario generale dell’ente. Classe 1966, senese di origine e attualmente segretario della Camera di commercio di Avellino Benevento, Luca Perozzi succede a Roberto Crosta, che ha guidato la Camera di Commercio di Venezia Rovigo da novembre 2007 e resterà in carica fino al 20 luglio 2019.

Alla designazione segue adesso l’iter di ratifica da parte del ministero dello Sviluppo, che con decreto di nomina dà formalmente avvio all’insediamento del nuovo segretario generale.

Da 12 anni alla guida della Camera di Commercio dell'Irpinia, Luca Perozzi, ha seguito dal 2016 l’iter di accorpamento degli enti di Avellino e Benevento in qualità di commissario ad acta nominato dal ministero dello Sviluppo economico. Dal 2016 al 2018 ha ricoperto il ruolo di segretario generale di Unioncamere Campania e negli stessi anni anche segretario generale della Camera di Commercio di Caserta. Ha maturato una lunga esperienza come consulente esperto in materia di politiche comunitarie per il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia, per il dipartimento per le Politiche comunitarie della presidenza del consiglio dei Ministri e società di consulenza internazionali.

La giunta dopo aver ringraziato formalmente il segretario uscente Roberto Crosta per l’impegno profuso in questi anni a servizio dell’ente e della sua evoluzione e per la dedizione con cui ha lavorato per la crescita del territorio, ha accolto e designato il neo segretario Luca Perozzi, per l’alto profilo e l’esperienza professionale maturate all’interno del sistema camerale e nel campo della progettazione comunitaria.