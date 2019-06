Mercatone Uno, attivato il tavolo permanente regionale

VENEZIA - Si è riunito oggi nella sede di Veneto Lavoro, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan e del suo collega alla Cultura, Cristiano Corazzari, assistiti dall’unità di crisi della stessa Regione, il tavolo di crisi su Mercatone Uno, a cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali, le rappresentanze dei fornitori, le associazioni dei consumatori e i sindaci dei quattro comuni veneti (Legnago, Carrè, Noventa Padovana e Occhiobello) dove insistono i punti vendita della catena, a gestione Shernon Holding.

L’incontro ha avuto la funzione principale di strutturare un coordinamento regionale rispetto a questa situazione di crisi che interessa fortemente il territorio. Obiettivo del tavolo è stato quello di realizzare una presentazione puntuale dell’attuale situazione di crisi sia per quanto riguarda gli ambiti occupazionali che produttivi e sociali. In relazione a ciò, l’assessore Donazzan si farà carico di richiedere al Ministro lo stato di avanzamento degli impegni assunti nel corso del tavolo del 27 maggio scorso con particolare riguardo alle tempistiche procedurali in capo al tribunale di Bologna da cui dipenderà l’eventuale prosecuzione delle attività aziendali.

Oltre a ciò si è provveduto a verificare con le istituzioni locali l’attivazione di iniziative di tutela degli immobili e delle merci dei punti vendita Mercatone Uno attualmente chiusi, al fine di prevenire fenomeni di sciacallaggio già avvenuti in altre regioni e di assistere, per il tramite delle associazioni dei consumatori presenti, quei clienti che si sono impegnati in acquisti non consegnati. Le parti hanno concordato di mantenere il tavolo aperto al fine monitorare costantemente l’evoluzione dell’attuale situazione.