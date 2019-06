Denise Stellin è ritornata a vincere

VILLA SAN MARTINO (RA) - Trasferta in Emilia Romagna per la LIberi Ciclisti Adria che nella suggestiva cornice dell'Aeroporto F.Baracca a Villa San Martino in provincia di Ravenna si è svolta la gara nel circuito ricavato lungo la pista di atterraggio.

Anche fuori dai confini del Veneto la squadra adriese nel complesso si è ben comportata portando a casa risultati importanti nonostante il primo vero caldo stagionale. Nella categoria G1 femminile le due portacolori adriesi hanno fatto una gara grintosa tagliando il traguardo rispettivamente con Adelaide Belluco al terzo posto e Emma Costanzi al quarto posto. Nella stessa categoria maschile arrivo con il gruppo per Giulio Marzolla. Passando alla categoria G2 maschile Riccardo Spolladore ha concluso la propria gara arrivando con il grosso del gruppo.

Nella categoria G3 femminile, dopo la sfortunata gara precedente, Denise Stellin è ritornata ad imporre il proprio ritmo e staccando le dirette concorrenti ha tagliato il traguardo al primo posto. Nella G3 maschile buona la prova di Luca Felisatti che si è classificato al decimo posto. Nella G4 femminile altro piazzamento per Aurora Marzolla che in una gara agguerrita e tirata fino alla fine ha ottenuto un buon quarto posto.

Nella stessa categoria maschile altra prova convincente per Giosuè Montecchio ha concluso la propria prestazione al decimo posto. Nella categoria G5 maschile i due ciclisti adriesi non si sono fatti sorprendere e nella volata a ranghi compatti hanno ottenuto rispettivamente il quinto posto con Manuel Stellin e il sesto con Filippo Spolladore.

Nella categoria G6 ottima la prestazione di Michael Costanzi che con uno scatto imperioso usciva dal gruppo rimanendo solitario in testa per alcuni giri mettendo a dura prova il gruppo dei migliori costringedo gli avversari alla rincorsa e vendendo assorbito a pochi giri dalla fine terminando la prova con i migliori. Al termine della manifestazione la Liberi Ciclisti si è fermata all'interno dell'aeroporto per una visita complessiva della struttura, vedendo tra l'altro arrivi e partenze degli aerei, e concludendo la giornata con un pranzo con l’intera società ciclistica. Domenica 9 giugno si ritorna nel Veneto con la gara in provincia di Padova precisamente a Fiumicello di Campodarsego per il XXX Gp Milan Club Campodarsego.