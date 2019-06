Vitamine per la tintarella

ROVIGO - La bella stagione è finalmente iniziata e quasi per tutti estate è sinonimo di tintarella. Proprio per questo al mercato coperto della Tassina si svolgerà il “Tintarella day” con tutti quei prodotti che sono ricchi di Vitamina A e carotenoidi che favoriscono l’abbronzatura. L’iniziativa è promossa da Coldiretti in collaborazione con Campagna Amica.

La dieta adeguata per una abbronzatura sana e naturale si fonda sul consumo di cibi ricchi di Vitamina A che favoriscono la produzione nell’epidermide del pigmento melanina che protegge dalle scottature e dona il classico colore scuro alla pelle. Nella top ten della tintarella della salute, secondo una elaborazione dati Coldiretti, ci sono: al primissimo posto le carote con 1200 microgrammi di Vitamina A per 100 grammi di prodotto, al secondo posto i radicchi, albicocche al terzo posto e a seguire aiutano anche il consumo di cicorie e lattughe, meloni, sedano, peperoni, pomodoro, pesche, cocomeri, fragole e ciliegie. Inoltre, con il caldo è importante consumare frutta e verdura fresca, fonte di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l’organismo in efficienza e per combattere i radicali liberi prodotti come conseguenza dell’esposizione solare. Il mercato coperto della Tassina sarà aperto sabato mattina dalle 8:30 alle 13 in via Vittorio Veneto a Rovigo.

Quando ci si espone al sole, non dimenticare mai la crema solare protettiva, occhiali e cappello, è bene evitare di esporsi nelle ore centrali del giorno e, in questo arco di tempo, è meglio cercare di rimanere sotto l’ombrellone. Da evitare l’uso sul corpo di profumazioni e del trucco. Per combattere caldo e afa è importante bere almeno 2 litri di acqua al giorno o un bicchiere di acqua ogni ora.