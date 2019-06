I rossoblù puntano al doppio successo 

ROVIGO - Dopo il giro di boa l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo si lancia nel girone di ritorno del campionato di Serie B facendo visita ai T-Rex Pastrengo, matricola del girone B. Domenica 9 giugno di giocherà sul campo di San Bonifacio (Vr), quartier generale dei Crazy, che quest'anno rinforzano il roster dei T-Rex con alcuni giovani. Gara uno è in programma alle 11, gara due alle 15.30. Nella sfida di andata, che coincise con l'esordio stagionale, i rossoblù conquistarono un pareggio che lasciò un po' di amaro in bocca. Ora l'obiettivo è uno solo: conquistare l'intera posta in palio. Sulla carta la squadra del manager Fidel Reinoso parte con i favori del pronostico, se non altro per via della migliore posizione in classifica: i polesani sono attualmente quarti, i veronesi settimi e penultimi con due sole gare vinte.

"Puntiamo a due vittorie - conferma senza mezzi termini lo stesso Reinoso - Il nostro girone di andata poteva andare un po' meglio. Abbiamo lasciato per strada tre gare ampiamente alla nostra portata, una proprio nell'andata conto i T-Rex. Sono comunque molto fiducioso: nelle ultime stagioni abbiamo sempre fatto meglio nel girone di ritorno e anche quest'anno cercheremo di rimanere nei piani alti di una classifica che ha in Buttrio, Castelfranco Veneto e Reggio Emilia le tre squadre di maggiore esperienza". Tra i rossoblù tre assenze. Agli infortunati Masiero e De Marchi, si aggiunge Frigato che a causa di impegni di lavoro questa volta sarà costretto a saltare entrambe le gare di giornata.

Domenica alle 16.30 scende in campo anche la Cadetta del Baseball Softball Club Rovigo. Sul diamante della Tassina arriva lo Studio Gamma Vicenza per la quarta giornata di ritorno del girone D di Serie C. L'andata coincise con la prova più opaca dei rossoblù, decisi a riscattarsi tra le mura amiche. "Nelle ultime partite la squadra ha dimostrato di essere in costante crescita. Abbiamo sfiorato la vittoria anche contro Padova, la formazione più forte del girone - spiega il coach Lorenzo Malengo - Il gruppo sta maturando, trascinato da giovani di grandi promesse come Greggio e Bernardi".