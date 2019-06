Entusiasmo per il batti e corri

ROVIGO - La fine dell’anno scolastico si festeggia sul diamante. giovedì 6 e venerdì 7 giugno mattina si è rinnovato al campo da baseball di via Vittorio Veneto l’ormai tradizionale appuntamento con la festa dedicata agli studenti delle scuole primarie della città. Le richieste di partecipazione raccolte dal Baseball Softball Club Rovigo sono state talmente numerose da rendere necessario l’organizzazione di due distinte giornate di attività. In totale i bambini accolti in Tassina sono stati quasi 400, tutti iscritti alle scuole “papa Giovanni XXIII”, “Miani”, “Pascoli” e “Mattioli”. A partire dalle 9 il nutrito staff di allenatori ed educatori rossoblù ha accolto i piccoli ospiti coinvolgendoli poi in giochi propedeutici al “batti e corri” e in avvincenti partite.

Due mattinate di sport e festa rese possibili anche grazie al puntuale sostegno dei due main sponsor che sostengono tutte le attività del Baseball Softball Club Rovigo: Itas Assicurazioni e Adriatic LNG.

A garantire la merenda di metà mattinata ci ha pensato l’Emporio Borsari di Badia Polesine. Tanto entusiasmo in campo ma anche tra i genitori che hanno assistito ai giochi, a dimostrazione del fatto che nel diamante rodigino quotidianamente tutti, non solo i ragazzi, possono trovare un ambiente familiare, sereno e protetto. Prima dei saluti, travolgenti balli di gruppo guidati dall’istruttrice Laura Piva, riuscita nell’impresa di coinvolgere anche tante maestre al seguito dei giovani studenti. E poi tutti a caccia di un autografo di Fidel Reinoso, che come sempre ha conquistato tutti gli alunni. Il Baseball Softball Club Rovigo ha invitato i bambini e le famiglie a tornare al campo già martedì 11 giugno alle 18 in occasione di “Family Vito’s”, la grande festa dedicata alle famiglie con tanti giochi e gonfiabili dedicati ai bambini e soprattutto con le prelibatezze di Vito’s Goodies. Tutti saranno i benvenuti!

Sarà il modo per iniziare alla grande l’estate che, senza più l’assillo di compiti in classe e interrogazioni, consentirà a tanti bambini e ragazzi rodigini di vivere con più intensità il diamante rodigino. E’ in rampa di lancio la quarta edizione del "Summer Camp", la grande animazione estiva firmata dal Baseball Softball Club Rovigo riservata ai ragazzi e alle ragazze dai 5 ai 15 anni (nati dal 2004 al 2013). Si parte il 10 giugno e le attività proseguiranno quotidianamente fino al 26 luglio. La novità 2019 sarà l'orario "extra large", che impegnerà i partecipanti fino alle 16 di ogni pomeriggio. "Summer Camp" non significa solo baseball e softball: le attività proposte spaziano in tante altre discipline sportive, e porteranno i giovani partecipanti anche in impianti sportivi diversi dal campo della Tassina. E poi giochi, lezioni di inglese e tante altre iniziative di intrattenimento. Una formula vincente, premiata lo scorso anno da una partecipazione record. A seguire quotidianamente i ragazzi saranno i qualificati tecnici ed educatori rossoblù. Iscrizioni e informazioni al campo della Tassina, scrivendo all'indirizzo summercamprovigo@gmail.com o contattando la società attraverso la pagina Facebook ufficiale.