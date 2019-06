Milioni di euro a pioggia per la scuola di Taglio di Po. Il sindaco esulta

TAGLIO DI PO (Rovigo) - Pioggia di euro a Taglio di Po. Nell’ambito degli interventi straordinari per l’edilizia scolastica finanziati dal ministero per l’Istruzione, l’università e la ricerca e gestiti di concerto con la Regione del Veneto, il Comune di Taglio di Po è risultato beneficiario di un contributo per investimenti di circa 2.600.000 euro, a fronte di un progetto preliminare di circa 2.900.000 euro per la ristrutturazione del complesso scolastico Maestri – Pascoli in via Manzoni, 1.

I lavori riguarderanno la messa in sicurezza complessiva dell’edificio e si articoleranno su tre filoni principali, antisismica, antincendio e miglioramento delle prestazioni energetiche. “Questi interventi - sottolinea il sindaco Francesco Siviero - ci permetteranno di avere un edificio all’avanguardia sia in termini di sicurezza che funzionalità. Sono già iniziati gli incontri necessari al fine di sviluppare una progettazione condivisa, in grado di dare risposte concrete alle esigenze di tutti i fruitori di uno dei complessi scolastici più importanti del Comune di Taglio di Po sia in termini di ampiezza che di utilizzatori”.





Il contributo, che finanzia il progetto complessivo per quasi il 90%, rappresenta per il primo cittadino una grande opportunità di sviluppo per il territorio, sia per proiettare nel futuro uno dei più importanti edifici del Comune, che per creare nuovi filoni di investimento che sicuramente avranno una ricaduta notevole su Taglio di Po e sui comuni limitrofi.

“Ora è necessario lavorare a testa bassa - dice Siviero - l’importo è notevole, ma i tempi sono abbastanza stretti, infatti è necessario aggiudicare i lavori entro il 5 maggio 2020, pena la revoca del contributo, nonostante questo siamo sicuri di riuscire nel nostro intento, ci siamo riusciti con il PalaVigor e ce la faremo anche questa volta”.