Due criminali stranieri cacciati fuori d’Italia 

ROVIGO - Era in Italia dal 2010, e sin dall’ingresso si era reso protagonista di innumerevoli reati, tanto da accumulare un curriculum criminale di tutto rispetto. P.A., un romeno di 31 anni, aveva riportato denunce e condanne per reati commessi in molteplici province del Veneto, tra cui rapine, furti, violenza e minacce, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamenti.

Dal 2017 era in carcere, è uscito il 7 giugno scorso, ad attenderlo l’ufficio immigrazione della Questura di Rovigo. L’uomo dal 2015 aveva un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano emesso dalla Prefettura di Forlì Cesena per motivi di pubblica sicurezza. La Polizia lo ha scortato fino a Milano - Linate e lo ha caricato a bordo del volo diretto a Bucarest. Non potrà ritornare in Italia per i prossimi 3 anni.

Decreto di espulsione per Hany Zare, classe 1980, scarcerato dalla casa circondariale di Rovigo, è stato imbarcato per l’Egitto. Era stato condannato per furto aggravato, spaccio di droga, rapina, lezioni e danneggiamento, e reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’8 giugno la sua permanenza in Italia è finita.