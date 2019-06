La nuova giunta pronta per partire. Ecco i referati

ROVIGO - Edoardo Gaffeo aveva anticipato la giunta proprio l’ultimo giorno utile prima del silenzio elettorale, quattro tecnici e tre componenti da ognuna delle tre liste che lo hanno sostenuto, una giunta di qualità, spiegò, con nomi che hanno qualche esperienza politica tale da mediare le spigolature del tecnico puro. I “tecnici” annunciati sono quelli di Giuseppe Favaretto, Mirella Zambello, Andrea Pavanello e Luisa Cattozzo. Dalle liste invece Dina Merlo (Forum dei cittadini), Roberto Tovo (Con Edoardo Gaffeo sindaco), Erica Alberghini (Partito democratico). Nelle serata della vittoria Gafffeo è stato raggiunto a Palazzo Nodari da alcuni di loro.

Andrea Pavanello, sarà il nuovo assessore al bilancio, “mi era stato proposto questo ruolo e non ho potuto dire no - spiega - ho fatto l’università assieme ad Edoardo. Ho stima del suo bellissimo progetto”. Relativamente al bilancio del Comune “mi auguro di non trovar grane, ma se ci fossero saranno affrontate positivamente e costruttivamente”.

Mirella Zambello, ex sindaco di Villadose, presidente regionale delle assistenti sociali del Veneto sarà il nuovo assessore ai servizi sociali. “Abbiamo voglia di lavorare per la città, - spiega - c’è tanto da fare e c’è tanta collaborazione da recuperare, assieme alla partecipazione di tante associazioni per il sociale. Il capoluogo di provincia deve diventare un esempio virtuoso”.

Roberto Tovo, ex presidente del Cur, in pole position per il referato alla cultura come componente della giunta, arriva dalla lista Con Gaffeo sindaco. “Di cuore me l’aspettavo, - parla della vittoria di Gaffeo - razionalmente un po’ meno visto il clima a livello nazionale che sembra andare da un’altra parte. Ma siamo qui, il cuore ha vinto ancora. Conosco Edoardo da anni so che è una persona molto al di sopra della media, ha qualità eccezionali, credo che molti cittadini se ne siano resi conto, ci saranno tante opportunità per rendercene conto con i 5 anni davanti”.

Entusiasta Erica Alberghini, lista Pd, presidente del comitato della Commenda, che ha scoperto venerdì scorso di essere stata valutata per la giunta di Edoardo Gaffeo, sarà assessore con delega nei rapporti con le frazioni e con i quartieri e la partecipazione dei cittadini. “Devo organizzarmi sono un’insegnante, ci incontreremo quanto prima per fare il piano per partire e capire quali sono i principali punti di cui occuparsi”.

Giuseppe Favaretto, direttore sportivo della rugby Rovigo, ingegnere esperto di pubblica amministrazione nell’area lavori pubblici, sembra proprio l’assessore dalla caratteristiche ideali per i referati dei Lavori pubblici e Urbanistica.



Dina Merlo, agronoma ed insegnante, candidata della lista Forum dei Cittadini per Articolo Uno e che ha raccolto 124 preferenze, sarà, secondo settore di compentenza, assessore all'Ambiente e alle attività produttive.



Luisa Cattozzo si occupa di informatica e amministrazione, il suo referato potrebbe essere proprio quello del personale e della mAcchina amministrativa.



I nomi annunciati sono questi, la correzione dovrebbe essere minima, saranno ufficialmente assessori dopo il decreto di nomina del sindaco.