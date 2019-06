Polesine protagonista ai campionati per regioni 

PIOMBINO (LIVORNO) - Il primo dei grandi appuntamenti di questa grande estate sportiva, ha visto gli assoluti della Rovigonuoto scendere in acqua, nel mare prospicente Piombino, per i campionati italiani assoluti e di categoria, con la maglia societaria e nel trofeo delle regioni di fondo in acque libere, ovvero il campionato italiano per regioni con la maglia del Veneto.

La settimana si presentava impegnativa con gare sui 2,5km, 5km, 10 km, 25 km e staffette che si alternavano durante tutti i sette giorni, il tempo è stato clemente ma alcune gare si sono dovute disputare con la muta, e questa era una ulteriore difficoltà.

Il campionato italiano di fondo è stato vinto dalla Campania con 138 punti, la medaglia d’argento è stata vinta dalla Liguria con 111 punti e la medaglia di bronzo è stata vinta dal Veneto con 91 punti. Tre gli atleti della Rovigonuoto in squadra: Valentina Maggio, Valentino Aggio e Andrea Loro, una grandissima soddisfazione per tutta la Rovigonuoto con il presidente Stefano Bortolami e il presidente provinciale della Fin, Paolo Sasso, che sino sono complimentati con i tre campioni biancazzurri. Il trofeo delle regioni di fondo in acque libere prevede gare individuali sui cinque chilometri, e gare di staffette.

Giulia Maggio è scesa in acqua nella categoria assoluta classificandosi 28^ nei 5km in 1ora 08’01’’9 la gara è stata vinta dall’olimpionica Rachele Bruni, e si è poi classificata al 29^ nella classifica assoluta dei 10km in 2ore16’02’’7 la gara è stata vinta da Michelle Weber. Valentina Maggio, bronzo nel trofeo delle regioni con la maglia del Veneto, a livello individuale è scesa in gara nella 5 km assoluta classificandosi 29^ è ha nuotato in 1 ora 08’05’’2, nella 5km valevole per la classifica della categoria junior si è classificata 18° nuotando in 1ora10’59’’7. Gli altri risultati degli atleti della squadra assoluti della Rovigonuoto e nel trofeo delle Regioni di fondo in acque libere sono i seguenti: Andrea Loro, medaglia di bronzo con il veneto nel trofeo delle regioni, a livello individuale 26° nella 10 km assoluti e 43° nella 5 km assoluti; Valentino Aggio, bronzo con il Veneto nel trofeo delle regioni di fondo in acque libere, 23° nella 5km categoria junior.