Ezio Conchi: Peccato Cortelazzo abbia sbagliato tutto. Forza Italia sarebbe ancora forte, invece è stata spazzata via

ROVIGO -, a suo dire meritevole di essere mandato a casa subito. “- afferma Conchi - però ad una sola condizione:, non possiamo continuare a dirgli "torna indietro dalle tue posizioni"., è un soggetto trasversale, che va con i 5 Stelle pur di governare, ha un’idealogia molto lontana dalla nostra.Non può stare vicino a Forza Italia”.”. “E’ incredibile cheNe è uscito un partito debole. Hanno lasciato fuori solo me, ed anch'io ho fatto la mia lista, anzi due”.Analizzando i dati del voto secondo Conchi, Forza Italia ha ancora dei numeri. “Sulla carta siamo ancora forti, sommando i voti di ciascuno: quelli della lista che si è presentata con il simbolo di Berlusconi, i miei, quelli di Avezzù, quelli di Marangon. Siamo tutti di Forza italia,, un ricompattamento forte. Invece no.Un leader deve essere in grado di includere non escludere, un manager che fallisce così io, nel privato così come nel pubblico, lo manderei a casa”.