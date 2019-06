Businarolo: “Caso Sesa, metodo inquietante e preoccupante da parte dell’azienda”

ESTE (PADOVA) - “Dopo quanto emerso dall’inchiesta di Fanpage riguardante Sesa spa e la presunta proposta di sponsorizzazione di 300.000 euro per influenzare a proprio favore il risultato dell'inchiesta stessa, abbiamo presentato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente, Costa”. Ad affermarlo le deputate del Gruppo Misto Silvia Benedetti e Sara Cunial.

“Sesa era già stata oggetto nella scorsa legislatura di un’ispezione da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Essa aveva rimarcato la problematica degli odori emessi dagli impianti, di cui i cittadini si lamentano da anni. Altro punto critico è lo spargimento di digestato e compost da parte di Sesa effettuati secondo testimonianze in quantità insostenibili per le buone pratiche agronomiche e per l’impatto odorigeno. A ciò occorre aggiungere la dubbia qualità del fertilizzante, vista la scarsa maturazione e la presenza di plastiche e vetro, nonché di idrocarburi pesanti e metalli. Sesa importa i rifiuti che lavora anche da altre regioni, Campania compresa, ed è possibile replichi il "modello Veneto" già evidenziato nelle relazioni della commissione Ecomafie”.

Secondo le due parlamentari, i presunti legami tra la società e la Lega ed il ruolo di Fabrizio Ghedin, oramai ex consulente della sottosegretaria all'Ambiente Gava vanno a completare un quadro su cui va fatto al più presto chiarezza. "E' fondamentale controllare la qualità del materiale che viene sparso sui campi - continuano Benedetti e Cunial - Si tratta di una necessità riguardante la salute dei cittadini ed al contempo la tutela ambientale. Chiunque effettui ‘scelte opportunistiche di diffusa illegalità operate per perseguire il proprio tornaconto’ va fermato e perseguito, specialmente in una Regione come il Veneto che ha già sofferto tanto a livello ambientale come testimoniano i casi Coimpo e Miteni".

Al coro si aggiungono anche le voci dei consiglieri regionali Patrizia Bartelle di Italia in Comune e Piero Ruzzante di Liberi uguali.

“L’inchiesta pubblicata da Fanpage.it getta pesanti ombre sul giro d'affari che ruota attorno al compostaggio industriale in territorio Veneto. L'ennesima ferita aperta nella martoriata terra veneta, dove il business viene prima della tutela dell'ambiente e della salute umana. E’ preoccupante, per questo abbiamo depositato un'interrogazione per chiedere alla giunta regionale se in questi anni siano mai stati svolti dei controlli, anche tramite Arpav, sulla produzione e sullo sversamento del compost” spiegano i due consiglieri.

“Desta qualche perplessità - aggiungono - la notizia che una delle aziende che fanno riferimento al socio privato di Sesa abbia donato alla Lega 30mila euro: si tratterebbe di un finanziamento del tutto inopportuno, da parte di chi riceve autorizzazioni dalle amministrazioni locali ed è in affari con il Comune di Este”. “L’aspetto più inquietante - concludono Ruzzante e Bartelle - resta in ogni caso quello relativo al tentativo da parte di Sesa, secondo quanto si evince dall'articolo di Sacha Biazzo e Carla Falzone, di "controllare" l'inchiesta giornalistica tramite un'offerta commerciale di ben 300mila euro alla direzione di Fanpage.it”.

Secondo Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 stelle, invece è “inquietante nel metodo, preoccupante nel merito, dato che stiamo parlando di servizi ambientali”. Il tentativo, da parte del responsabile di comunicazione del socio privata della Sesa di convincere un giornalista a desistere dall’occuparsi da una questione correlata all’azienda, in cambio dell’acquisto di spazi pubblicitari sul suo giornale.

“La Sesa è un’azienda partecipata, il cui socio principale è pubblico - sottolinea Businarolo - ossia il comune di Este. Ecco perché un comportamento del genere, seppur da parte del socio privato, che detiene comunque un’importante quota aziendale, dovrebbe destare più di un interrogativo. E qualcuno dovrebbe provvedere a una risposta. Mi auguro che certe proposte “indecenti” vengano rigettate da una stampa degna di questo nome. Già in passato la Sesa era finita sotto i riflettori per la sua attività di compostaggio industriale: uno dei fondatori è stato arrestato con l’accusa di associazione delinquere a stampo mafioso. Sono aziende la cui attività ha alto impatto sul territorio e conseguenze sulla salute pubblica: davanti ad episodi del genere non possiamo chiudere gli occhi”.