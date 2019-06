Giornata mondiale dell’ambiente, scuola Venezze sul podio

ROVIGO - A suon di musica e di video, gli studenti delle scuole medie e superiori del Veneto hanno celebrato la Giornata mondiale dell’Ambiente al cinema Porto Astra di Padova. L’occasione è stata la premiazione del concorso #arpaVideo a cui hanno partecipato 800 studenti con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Venezze di Rovigo che sono riusciti a entrare sul podio con un ottimo terzo posto vincendo 500 euro che saranno utilizzati per le attività scolastiche. Grande soddisfazione. oltre che dalla docente di matematica e scienze, Adriana Dall’Oco che ha coordinato il lavoro, anche dalla dirigente Maria Elisabetta Vigna dell’Ic Rovigo 2.

Tra i premi in palio le pubblicazioni Arpav sul cinema e l’ambiente e le telecamere Gopro per fare video in movimento.

I ragazzi hanno dimostrato una grande attenzione ai temi ambientali e, oltre a realizzare I video, come previsto dal concorso, hanno sperimentato azioni quotidiane per migliorare l’ambiente. Due le categorie in gara: scuole secondarie di primo grado e di secondo grado.





A conquistare il primo posto per le scuole di primo grado sono stati i ragazzi della scuola paritaria di Vittorio Veneto (Tv) San Giovanna d’Arco che hanno realizzato un video sul carpooling. Attività che hanno effettivamente svolto durante l’anno organizzandosi per andare a scuola a piedi o condividendo le auto. Al primo posto nella categoria delle scuole di secondo grado l’istituto tecnico Don Bosco di Mogliano Veneto (Tv) con il video “Ripuliamo il sapone”. Anche in questo caso è stata sperimentata in classe una vera e propria attività sostenibile iniziata con l’analisi chimica delle acque di un fiume e conclusa con la realizzazione del sapone ecologico “Astori” distribuito in tutta la scuola.

Gli altri premiati categoria scuole secondarie di primo grado sono state: al 2° posto la scuola Cima di Conegliano, al 3° posto la scuola Venezze di Rovigo, al 4° posto la Grava di Conegliano (Tv).

Nella categoria secondarie di secondo grado: 2° posto per l’Ips Garbin di Schio (Vi), 3° posto al liceo artistico Guggenheim di Venezia, 4° posto al liceo scientifico Fermi di Padova.

La mattinata è stata piena di musica, in vero stile beat a richiamare lo slogan lanciato dall’Onu per il 2019 #BeatAirPollution.

Gli studenti del liceo fermi di Padova hanno eseguito dal vivo la canzone “Unica e tua” dedicata al pianeta terra e l’evento è iniziato con alcuni brani di The Crystal Bricks, gruppo rock padovano che in questi giorni sta partecipando alle finali nazionali di Sanremo Rock.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e la Regione del Veneto.