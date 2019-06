Soddisfazioni biancorosse sui pattini

TREBASELEGHE (PD) - Nel fine settimana appena trascorso, il circuito stradale di Trebaseleghe (Pd) è stato il palcoscenico del campionato interregionale Friuli Venezia Giulia, Veneto, di pattinaggio corsa per tutte le categorie.

Due giorni di gare molto serrate per decidere chi sono i migliori e più veloci pattinatori veneti e, per alcune categorie, cercare il pass per i campionati italiani corsa su strada che si svolgeranno a settembre a San Benedetto del Tronto, nelle Marche.

Il Roller Club Lendinara al netto di assenze per malattie, impegni scolastici ed infortuni, presenta nove atleti nelle categorie Giovanissimi ed esordienti, maschi e femmine, ottime le prestazioni di tutti gli atleti, spiccano quelle di Gemma Sinigaglia, cat. Giovanissimi femminile che con un secondo e due terzi posti nelle gare a disposizione, si piazza al quarto posto in combinata. Di assoluto rilievo anche i risultati di Alberto Bragioto e Carlo Seren, cat. Giovanissimi maschi, il primo raccoglie il terzo posto di combinata con un primo, un terzo ed un quinto posto nel trittico di gare disputate, il compagno Seren Carlo, in continua crescita, con un quinto, un ottavo ed un undicesimo posto si classifica sesto posto in combinata, segno, per tutti questi atleti di un continuo impegno per cercare di conquistare il miglior piazzamento.

Per le esordienti femmine, categoria numerosissima, Celeste Andrea Murciano, è la prima atleta per la società lendinarese, in combinata, ventunesima, con un risultato valido in meno a causa del coinvolgimento in una caduta nella gara lunga, Asia Tasso, trentaduesima in generale è la seconda atleta per il Roller Club Lendinara, seguita da Ester Fagan al trentaquattresimo posto, anch’essa con un risultato negativo, per lo stesso motivo di Marciano, subito dietro, al trentaseiesimo posto Eva Peron, sempre in lenta ma continua crescita. Al quarantaseiesimo posto Eleonora Lucca. Per la categoria esordienti maschile, l’unico rappresentante per la società polesana è Lorenzo Gennaro, primo anno in categoria, si piazza al diciannovesimo posto in combinata, disputando davvero buona gare.

La somma dei punti conquistati in questi campionati interregionali, porta il Roller Club Lendinara all’ottavo posto in regione, primo in provincia di Rovigo, questi risultati, di assoluto rilievo, rendono orgogliosi i vertici della società, sempre consapevoli che questi risultati sono frutto dell’assoluto impegno dei ragazzi che deve sopperire alla mancanza di luoghi deputati a questo sport. La giornata successiva vede solamente due atleti nelle categorie superiori, a disposizione del team biancorosso. Irene Bragioto, cat.Ragazze femmine e Jacopo Murciano, cat.ragazzi 12maschi, per entrambi, due gare a disposizione, per Irene, un giro sprint che la vede al quindicesimo posto e la gara lunga, tremila a punti, che la vede decima al traguardo, Jacopo Marciano, nelle gare a disposizione, al mattino si piazza al quarto posto in regione nella duecento mt. sprint, pagando ancora qualche indecisione, mentre nella gara lunga, Jacopo riesce ad agguantare il suo primo podio federale, regionale, giungendo terzo sul traguardo, ma cominciando ad afferrare il concetto di gara a punti. Con i punteggi dei due atleti, il Roller Club Lendinara si aggiudica il quattordicesimo posto in classifica.

Ora, mentre gli atleti più grandi possono rilassarsi un poco i più piccoli si preparano per partecipare nel fine settimana prossimo a Fanano, cittadina nell’Appennino modenese, al trofeo federale, nazionale, “Bruno Tizzi”, tre giorni di gare da disputare assieme ad altri quattrocento atleti provenienti da tutta Italia, Isole comprese, mentre continuano incessanti i corsi di avviamento al pattinaggio anche per adulti, per info Anna Maria 3929467321 Riccardo 3356976261