Dinamica assurda, per fortuna solo danni

ROVIGO - Erano da poco passate le 7 del mattino quando un mezzo commerciale ed una Station Wagon si sono scontrate in via Vittorio Veneto all’incrocio con via Granatieri di Sardegna. Lievemente ferito il conducente del primo veicolo, prontamente soccorso dal Suem, ma è sulla dinamica che la Polizia Locale vuole vederci chiaro.

Il sinistro è avvenuto nell’incrocio posto prima del passaggio a livello, chi proveniva dalla zona industriale verso direzione Rovigo centro, pare che si sia immesso sulla strada laterale saltando lo spartitraffico, ed evitando così qualche centinaio di metri in più.

Una manovra assolutamente non consentita, di fatto ha percorso qualche metro contromano scontrandosi poi con il mezzo commerciale che stava uscendo da via Granatieri di Sardegna che conduce in via Vittorio Veneto. Lo accerteranno gli uomini del comandante Giovanni Tesoro che erano sul posto per i rilievi.