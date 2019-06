Tutto pronto per l'onda rosa

ROVIGO - E’ tutto pronto per la quarta edizione della “Pretty Run”, la grande corsa rosa dedicata alle donne in programma il 15 giugno con partenza in Piazza Matteotti a Rovigo. Il via alle 18 per affrontare i due percorsi da 10 e 5 chilometri preparati dall'Asd CorriXRovigo, organizzatrice dell'evento, per dare la possibilità di partecipare a ogni runner allenata ma anche a chi vorrà fare una semplice camminata. Entrambi i tracciati saranno chiusi al traffico.

La cittadinanza è invitata a rispettare i divieti disposti con ordinanza dal Comune di Rovigo. Per il percorso lungo è vietata la circolazione dalle 17 alle 22 di sabato 15 giugno (eccetto forze di Polizia e mezzi di soccorso) in: Corso del Popolo (Piazza Matteotti) luogo della partenza e arrivo, via Boscolo, Bortoloni, Silvestri, viale Trieste, via Oberdan, via Ricchieri, Piazza Vittorio Emanuele II, via Mazzini, Verdi, Piazzale Soccorso, Piazza XX Settembre, via IV Novembre, Silvestri, Piazza Giuseppe Garibaldi, via X Luglio, Cavour, Piazza Vittorio Emanuele II°, via Angeli, Minelli, Levico, Piazzale Giuseppe di Vittorio, Ciclabile, via San Pio X, Antonio Salieri, Francesco Cilea, Boccherini, Toscanini, Respighi, Mascagni, Ciclabile (parallela circ. ovest), Curiel, Vicolo Ariosto, via Sicchirollo, Casalini e Trento.

Il percorso corto ricalca la prima parte di quello da 10 chilometri, cui si aggiunge l'ultimo tratto che porta all'arrivo lungo via Laurenti, anch'essa interessata dal divieto di circolazione negli stessi orari. Per garantire la perfetta riuscita dell'evento podistico non competitivo è stato inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di Corso del Popolo da Ponte Roda a Piazza della Repubblica dalle 14 alle 24 di sabato 15 giugno.

Con la "Pretty Run" correrà anche Lilt che, d’accordo con il reparto di Oncologia di Rovigo, ha deciso di acquistare un casco refrigerante per prevenire la caduta dei capelli nei malati oncologici. Per centrare l’obiettivo servono 50mila euro e tutte le quote di iscrizione della quarta edizione della corsa rosa serviranno ad avvicinare il più possibile tale traguardo. La quota di partecipazione è di 10 euro (5 euro per le bambine fino ai 12 anni) e comprende la tradizionale maglietta rosa che consentirà di creare il caratteristico fiume colorato di podiste tra le vie della città. I pacchi gara si potranno ritirare sempre in piazza Matteotti il venerdì pomeriggio e il sabato prima del via.

Sostengono la “Pretty Run 2019”: Irsap (main sponsor), Silla, Polis Ceramiche, Archimedia, Pizzeria La Deliziosa, Ops Group, Corte Carezzabella, Salone Gaudenzi, Striscia la Piadina, Goa Goa, Water and Wine, Aciemme Motori e Centro Attività Motorie Bianalisi Veneto.

Per info: www.prettyrun.it