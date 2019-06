Clinica Villa Mafalda, la tiroide al centro del dibattito scientifico

Con la recente settimana della Tiroide, ricca di eventi, meeting e occasioni dedicate al tema presenti in tutto il Veneto, si torna a parlare di una serie di patologie endocrine particolarmente importanti. Secondo le stime e le recensioni dell’Università di Padova, infatti, sono tra 500.000 e 700.000 i veneti che soffrirebbero di malattie alla tiroide. L’impatto di queste patologie è alto anche a livello nazionale (gli italiani colpiti sono circa 6 milioni, il 10% della popolazione totale) e per questo motivo la Settimana della Tiroide ha coinvolto numerosi centri di ricerca, ospedali e cliniche su tutto il territorio italiano. Il dibattito, utile per informare e responsabilizzare i cittadini, verte sui temi della prevenzione, delle conseguenze della malattia, e delle innovazioni tecniche nella terapia e nella chirurgia. Proprio sui vantaggi dell’high tech in campo medico si concentrano le recensioni della clinica romana Villa Mafalda, che sul blog ufficiale ha spesso condiviso consigli su prevenzione e sano stile di vita, e opinioni sulle ultime novità per quanto riguarda la tecnologia al servizio della sanità. In occasione della Settimana della Tiroide, da Roma Villa Mafalda ha posto l’accento specialmente sull’importanza del riconoscimento dei sintomi, essenziale per permettere al cittadino di agire quanto prima per arginare la patologia.



I​po e Ipertiroidismo: le differenze secondo le opinioni di Villa Mafalda​



Poichè il cittadino comune possa affrontare con consapevolezza la cura, è necessario capire le dinamiche alla base della malattia. Le patologie più frequenti sono sicuramente ipotiroidismo e ipertiroidismo, legate alla quantità di ormoni tiroidei rilasciati dal TSH, che vanno a compromettere il metabolismo e il benessere del paziente. Come evidenziato nei commenti e nelle recensioni della casa di cura Villa Mafalda, la differenza tra ipo e ipertiroidismo sta semplicemente nella tipologia di anomalia: l’ipertiroidismo consiste in un eccesso di ormoni tiroidei rilasciati, dovuti all’abbassamento del livello di TSH, mentre l’ipotiroidismo vede una produzione di ormoni insufficiente, a fronte di un aumento di TSH.



L​e recensioni della clinica Villa Mafalda sui diversi sintomi



L’alterazione del rilascio ormonale può manifestarsi in diverse modalità, talvolta difficili da ricondurre a un problema di natura endocrina. VillaMafalda elenca alcuni dei più comuni: