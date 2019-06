Per pagare e morire c’è sempre tempo. Accolto il ricorso del Comune sul decreto ingiuntivo di Unipol

ROVIGO -Il giudice del tribunale di Bologna ha dato infatti ragione alE’ sicuramente una ottima notizia di benvenuto per il sindaco Edoardo Gaffeo che, appena insediato, si è ritrovato con quanto si auspicava anche durante la campagna elettorale ( LEGGI ARTICOLO ). Come riportato dall’avvocato di palazzo Nodari, Ferruccio Lembo,. L’ultima operazione, per esempio, è stato l'ulteriore incremento da parte del commissario Nicola Izzo del fondo rischi e soccombenze portato alla capienza record di 9.300.000 euro, somma interamente vincolata che, quando è stato presentato il bilancio, è stata tenuta prudenzialmente nascosta ().e l’idea sarebbe quindi di arrivare ad un’ipotesi conciliativa transativa che metta insieme le due vertenze in corso: quella vecchia relativa al lodo Baldetti e quella nuova inerente i debiti non pagati da Veneto Nuoto ad Unipol.Questa è la strada che il Comune ha già iniziato a percorrere con Izzo attraverso la nomina di un commercialista che si dovrebbe occupare del concordato di Veneto nuoto. Così facendo il Comune riuscirebbe a chiudere completamente la partita ad una cifra inferiore rispetto a quella che si trova attualmente nel fondo rischi e, di conseguenza, il nuovo sindaco si troverebbe un discreto “tesoretto” a disposizione per la città.Per meglio dire: il credito che la banca chiede va trattato all’interno della trattativa complessiva e bisogna valutare la possibilità di una chiusura conveniente per tutte le parti. Si tratterà di fare valutazioni tecniche con Unipol.”.