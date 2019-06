Rossoblù in casa con un avversario temibile

ROVIGO - Torna sul diamante di casa l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo, attesa domenica 16 giugno dal secondo turno del girone di ritorno nel campionato di Serie B. In Tassina arriva il temibile Palfinger Reggio Days, formazione emiliana scesa dalla Serie A1 e, come previsto, tra le principali candidate alla qualificazione ai playoff nel girone B. Gara uno si giocherà alle 11, gara due è prevista per le 15.30.

All'andata finì con un doppio successo del roster di Reggio Emilia, questa volta però i rossoblù sono decisi a vendere cara la pelle per sfruttare il fattore campo. Non sarà facile perché il Palfinger finora ha collezionato 9 successi e sole 4 sconfitte, bottino che lo piazza nell'attuale terza posizione del girone. Rovigo è in scia, con 6 vittorie e altrettanti passi falsi. I rossoblù sono in striscia positiva dopo i tre pareggi consecutivi contro Valbruna Palladio Vicenza, Ponzano Veneto e T-Rex Pastrengo. Il morale è alto e, nonostante l'impegno sulla carta sia ostico, nel roster del manager Fidel Reinoso c'è la convinzione di poter strappare almeno una gara anche agli emiliani. Per farlo ci si affida in primo luogo a un Enrico Crepaldi reduce da una prova superlativa contro i T-Rex in gara uno, con ben 105 lanci e un solo punto concesso alle mazze avversarie. Ancora assenti per infortunio De Marchi e Masiero. Nonostante i consueti problemi di lavoro, torna a disposizione Frigato che si aggregherà ai compagni per gara due.