Killer Lubian lascia Firenze

Firenze – Tempo di congedi per la Toscana Aeroporti I Medicei che ha ufficializzato la lista dei giocatori che non faranno parte del primo XV per la prossima stagione. Il raggiungimento del sesto posto in classifica come la vittoria con l'Argos Petrarca Padova e con il FemiCz Rovigo al Battaglini sono delle pietre miliari della storia gigliata e del rugby fiorentino che stanno a dimostrare l’ottimo lavoro svolto dall’organico 2018/2019. Oltre al grazie per il raggiungimento di questi obiettivi a chi la prossima stagione non vestirà più la maglia gigliata va anche l’augurio del Club per un sempre migliore futuro professionale e personale.

Gli auspici sono ancora più sentiti per chi ha condiviso la vita del Club per più anni come Lorenzo Cemicetti, Lorenzo Lubian e capitan Cristian Cerioni che lascia la squadra per andare a costruire un ben più importante progetto di famiglia a Mogliano.

Qui di seguito la lista dei giocatori che lasceranno la Toscana Aeroporti I Medicei:

Lorenzo Cemicetti (seconda linea, 4 stagioni, 56 caps, 20 punti)

Cristian Cerioni (trequarti centro, 3 stagioni, 58 caps, 70 punti)

Lorenzo Lubian (trequarti ala, 3 stagioni, 59 caps, 85 punti)

Luciano Aron Montivero (pilone destro, 2 stagioni, 45 caps, 35 punti)

Kevin Cacciagrano (terza linea centro, 1 stagione, 4 caps, 5 punti)

Armand Grobler (seconda linea, 1 stagione, 19 caps, 10 punti)

Gino Neil Lupini (trequarti centro, 1 stagione, 19 caps, 15 punti)

Gabriele Pierini (seconda linea, 1 stagione, 8 caps)