Biblioteca San Bellino, il nuovo Comitato si è insediato

SAN BELLINO (Rovigo) - Nella serata di lunedì 10 giugno si è riunito il nuovo Comitato di gestione della biblioteca comunale di San Bellino, già nominato ufficialmente nel corso del primo consiglio comunale.

Il comitato ha quindi eletto come presidente Sara Caraccio, consigliere comunale al Turismo e promozione del territorio, collaboratrice restauratrice e già segretaria del Comitato per lo scorso mandato, come vicepresidente, Giulia Ranzani, consigliere comunale ai Beni paesaggistici, naturali e ambientali e come segretario, Giulia Zorzetto, laureata in tecniche di laboratorio biomedico e dipendente di Acque Venete.

Il nuovo comitato di gestione si completa con i consiglieri Lisa Bettini, dottoressa in psicologia clinica e consigliere comunale alle Politiche per il benessere e la qualità della vita e Sara Bolognese, studentessa di lettere, a cui si aggiunge Claudia Campion, studentessa di archeologia.

La neopresidente Sara Caraccio dichiara: “Sono contenta dell’entusiasmo dimostrato fin dall’inizio da parte delle nuove entrate, di buon auspicio per partire subito a lavorare all’organizzazione delle attività”. Il passaggio di consegne è avvenuto con l’ex presidente Raffaele Campion, ora assessore comunale al Patrimonio culturale, creatività e attrattività che ha augurato fin da subito buon lavoro a tutti i componenti.

Il comitato, compiute le prassi per l’insediamento, ha subito provveduto ad approvare e programmare una serie di iniziative per l’estate, come lo spettacolo teatrale itinerante “La notte delle creature” e gli eventi in collaborazione con il Sistema bibliotecario provinciale, la “Notte Bianca delle Biblioteche” e il “Veneto Legge”.

Inoltre, si riconferma una nuova edizione di “Cantiere Arte”, rassegna di eventi dedicati all’arte e ai beni culturali.