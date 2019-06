Lisciani e Nicotera nuovi Bersaglieri, primi test per i rossoblù

ROVIGO - Lunedì 17 giugno test fisici per quasi metà squadra. A dettare i tempi Colin Allan, il preparatore atletico della FemiCz Rovigo. Diversi volti nuovi in casa dei Bersaglieri, Andrea Menniti Ippolito (mediano d’apertura - estremo), Stefano Sironi (seconda linea) e Fabio Michelotto (terza linea).

Assenti giustificati Moscardi, Citton, Ruggeri e Mastrandrea impegnati con la nazionale Under 20 al Mondiale in Argentina, e il neoacquisto Liut e Vian impegnati con l’Italseven.

Tra le novità anche Luciano Lisciani e Giacomo Nicotera che hanno firmato prima del weekend. Luciano Lisciani, classe ’97, 85 kg per 177 cm, è un centro-ala proveniente dal Valsugana Rugby. Cresciuto professionalmente nell’Avezzano, ha anche fatto esperienza con l’Under 18 delle Fiamme Oro prima di approdare in Veneto dove ha militato nel Valsugana in Serie A e, nell’ultima stagione, in TOP12. Già in passato era stato vicino ai Bersaglieri, poi non se ne fece più nulla.

Terzo tallonatore in rosa Giacomo Nicotera al fianco di Momberg e Cadorini per permettere a coach Umberto Casellato di avere delle valide opzioni. Classe ’96, è cresciuto nel Rugby Trieste 2004 e Venjulia Rugby Trieste, per poi approdare nel 2012 al Mogliano Rugby con cui ha giocato per tre Stagioni. Dopo un’esperienza di qualche mese in Nuova Zelanda nel Sumner Rugby Football Club, una società dilettantistica alla periferia di Christchurch, ha fatto ritorno in Veneto accasandosi al Rugby San Donà nella stagione 2018/19.

Test fisici lunedì mattina che si sono svolti al campo Coni Tullio Biscuola con il supporto del tecnico della Confindustria Atletica Rovigo, Paolo Negrini e di Elisabetta Peretto e Niccolo' Badocchi dello staff dei Bersaglieri. Prova di resistenza invece sul prato del Battaglini prima di una doccia ristoratrice.