Giunta accademica per Edoardo Gaffeo. Competenza prima di tutto

ROVIGO - E’ pronta a partire la supergiunta varata da Edoardo Gaffeo (LEGGI ARTICOLO). Nel corso di una conferenza stampa il sindaco ha presentato la squadra, i cui nomi erano già stati resi noti durante la campagna elettorale per trasparenza con l'elettorato che ha premiato, al secondo turno, proprio Edoardo Gaffeo.

“E’ una giunta di altissimo profilo con almeno 5 persone che hanno un dottorato di ricerca - ha dichiarato Gaffeo - cosa che credo non esista da nessuna parte in Italia. Ciò non significa che l’accademia segni necessariamente un valore assoluto ma è segnale del fatto che c’è un grado di preparazione molto elevato”. Una delle novità è il fatto che la giunta è stata scelta interamente da Gaffeo che quindi avrebbe avuto carta bianca nella designazione dei sette componenti: “Non è una questione di maggioranza e minoranza all’interno della coalizione - ha riferito il primo cittadino - c’è la consapevolezza all’interno di tutta la coalizione che è arrivato il momento di provare a cambiare seriamente lo schema di gioco. Credo di aver dimostrato di non aver raccontato frottole durante la campagna elettorale. C’è un accordo totale da parte di forze politiche anche diverse tra di loro che hanno formato la coalizione che mi vede primo cittadino. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo adesso”.

Altra novità è il fatto di aver riunito due referati “pesanti” quali i Lavori pubblici e l’Urbanistica in un unico ufficio sotto l'indirizzo del super assessore Giuseppe Favaretto che, come prima cosa, intenderà porre rimedio al fatto che, ad certo punto, a Rovigo si sia interrotta la manutenzione ordinaria delle strade. “Per l’Urbanistica vi sono alcuni aspetti che saranno verificati col dirigente per cercare di essere più vicini alle esigenze dei cittadini”.

Attorno alla Sicurezza urbana, invece, delega che è andata a Dina Merlo, si svilupperà un progetto di sicurezza urbana integrata che si andrà ad intersecare con la Polizia locale (che ha tenuto il sindaco). “Esiste una normativa molto recente con le linee guida emanate nell’agosto 2018 quindi noi lavoreremo ad un piano che metta insieme non solo il coordinamento delle forze di polizia ma che veda la sicurezza urbana come il progetto di una riqualificazione urbanistica e di collaborazione con le associazioni; Dina Merlo seguirà la regia di tutto ciò”.



Il sindaco ha tenuto a precisare che grande importanza è stata data al Welfare, delega che è stata ribattezzata "alla Città sana" e che è stata affidata ad una persona di grande esperienza (anche politica), quale Mirella Zambello, presidente dell'ordine degli assistenti sociali del Veneto. "L'intenzione - ha spiegato lei stessa - è quella di partire da una mappatura dei bisogni e delle fragilità delle persone facendo anche rete con altri comuni che hanno avviato progetti innovativi sulle povertà e sarà l'occasione per potenziare il patrimonio del terzo settore e del volontariato. Ci sono energie buone, ma da rigenerare".

Significativo il fatto che Gaffeo abbia voluto trattenere per sé anche il Commercio: “E’ un tema molto delicato che per troppo tempo non ha visto soluzioni soddisfacenti. Siamo ad una sorta di desertificazione delle attività commerciali. Prossimamente ancora qualche altro negozio in piazza Vittorio Emanuele II chiuderà. E’ fondamentale intervenire con un piano strategico. Ho ritenuto che la massima autorità politico-amministrativa debba accollarsi anche l’onere e farsi carico di un problema così importante per la città”.

Sul tema delle partecipate, invece, il sindaco ha confermato che c'è massima attenzione da parte del Comune e, in tal senso, si inserisce la nomina di Andrea Pavanello con la delega agli Organismi variamente partecipati. "Si parla di enti variamente partecipati - ha chiarito il sindao - perché la modalità di partecipazione non necessariamente è assimilabile alla partecipazione societaria del codice civile". Ciò significa che a Pavanello sarà chiesto di partecipare anche a consorzi o altre forme giuridiche nell'interesse del socio indiretto, ovvero il Comune di Rovigo.



Evidenziato anche il fatto che ci sono delle urgenze, sempre in ambito partecipate, per quanto riguarda le nomine. Il commissario Nicola Izzo, infatti, in sede di bilancio aveva stabilito anche di “congelare” tutte le nomine (LEGGI ARTICOLO) lasciando al sindaco l’incombenza di scegliere chi inserire nei vari cda. “Stiamo cominciando a fare un ragionamento - ha spiegato Gaffeo - insieme con i gruppi di maggioranza e con la giunta. Ma siamo ancora in una fase di studio. Ciò non toglie che il tema della competenza sarà fondamentale per chi deve gestire aziende partecipate dal pubblico”.



Il sindaco ha tenuto a precisare che si tratta di una giunta che non ha grande esperienza politica (a parte Mirella Zambello che è stata per due mandati sindaco a Villadose e Erika Alberghini che è stata consigliera comunale a Ferrara) ma ciononostante "impareremo!".

La data del primo consiglio comunale non è ancora stata fissata ma, ha detto il sindaco, indicativamente si dovrebbe tenere il 26 giugno.