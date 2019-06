La lotta alle zanzare di Rovigo finisce su Uno Mattina

ADRIA (Rovigo) - Il 19 giugno, alle 10, su Rai1, nella trasmissione Uno Mattina sarà dedicato un piccolo spazio alla lotta alle zanzare messa in atto nella provincia di Rovigo. L' azienda Ulss 5 insieme alla Conferenza dei sindaci e Regione Veneto hanno messo a punto un piano di prevenzione, che consiste nella disinfestazione antilarvale su fossati e caditoie in modo omogeneo su tutta la provincia. Lo scopo è quello di ridurre il danno sanitario occorso la scorsa estate provocato dalla febbre del Nilo.

Lunedì 17 giugno l’amministrazione comunale di Adria ha incontrato nel giardino del Museo archeologico nazionale gli inviati della trasmissione insieme al direttore dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella e al responsabile dell’ufficio Ambiente di Adria, Luca Medea, per fare il punto della situazione. Le riprese sono state fatte poi nell'Oasi Golena di Panarella, dove la giornalista ha intervistato il presidente Wwf di Rovigo, Eddi Boschetti sugli aspetti naturalistici dell’argomento e poi il sindaco di Adria, Omar Barbierato in qualità di responsabile del Distretto 2 del progetto di prevenzione zanzare Ulss 5.

Vista l'emergenza sanitaria dello scorso anno si è voluto sottolineare come un buon risultato si ottenga attraverso azioni sinergiche tra cittadini ed amministrazione, attraverso trattamenti specifici nelle aree verdi maggiormente frequentate, ad esempio quelle in cui si svolgono eventi e manifestazioni. Tutto ciò però, utilizzando prodotti che non danneggino l'ambiente.

Le piogge di maggio e il successivo caldo hanno rappresentato una variabile climatica che purtroppo ha sfavorito il piano di prevenzione: Ulss e Comuni fanno sapere che occorre ora continuare l’azione intrapresa e monitorare i dati, al fine di capire la bontà dell’azione intrapresa.