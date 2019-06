Cinque caffè con... la scienza

ROVIGO - Al via giovedì 20 giugno l’edizione 2019 di Caffescenza, iniziativa promossa dall’Accademia dei Concordi in collaborazione con Confesercenti e con la Fabbrica dello Zucchero, un evento culturale per promuovere un modo nuovo per divulgare conoscenze, portando la scienza in piazza a incontrare i giovani e i meno giovani che, sorseggiando magari un aperitivo, potranno sentire dalla viva voce di grandi scienziati cosa succede alle frontiere della ricerca.

Due gli appuntamenti per serata, alle 19 e alle 20, in alcuni pubblici esercizi del centro storico di Rovigo.

Per la prima giornata, giovedì 20 giugno, il programma prevede: alle 19 nell’Antico Caffè Franchin in piazza Vittorio Emanuele II, “Intelligenza artificiale: quando il tostapane ti conosce più di tua mamma”, con Silvia Crafa, ricercatrice del dipartimento di matematica dell’università di Padova.

Alle 20 al Caffè Molinari in piazza Vittorio Emanuele II, “E’ la pulce del ratto che l’ombra ti rubò? Nuove evidenze molecolari sulla peste”, con Barbara Bramanti, docente di antropologia dell’università di Ferrara.

Per la seconda giornata, venerdì 21 giugno, il programma prevede: alle 19 al Caffè Garibaldi in piazza Garibaldi, “Il respiro delle galassie”, con Bianca Maria Poggianti, astrofisica mentre alle 20 l’appuntamento sarà al Corsopolitan in corso del Popolo con “Alla ricerca dei marziani: come l’Italia manda una sonda su Marte”, con Alessandra Marcer, ingegnera delle telecomunicazioni.

Sabato 22 giugno nella sala Oliva dell'Accademia dei Concordi, a partire dalle 19 è previsto l'appuntamento finale con l’immunologa Antonella Viola, che parlerà di “Immuno..cosa? Il nostro sistema immunitario tra microbi, cibo e tecnologia”.

Gli incontri saranno introdotti da Giovanni Boniolo, filosofo della scienza dell’università di Ferrara e presidente della Concordiana.

La realizzazione dell'evento si è resa possibile grazie agli sponsor Gruppo Casa per Casa e della ditta Idb Borsari Group. Caffescenza è un’iniziativa realizzata in collaborazione con Regione del Veneto e con il patrocinio del Comune di Rovigo.

Per informazioni: contattare l’Accademia dei Concordi in piazza Vittorio Emanuele II, 14 al numero 0425/27991 o inviare una mail a concordi@concordi.it o controllare il sito internet http://www.concordi.it.