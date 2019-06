Matrimonio Ascopiave ed Hera, EstEnergy diventa la più grande multiutility del Nordest

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - E’ il polesano doc Filippo Boraso, già direttore di Ascotrade, l’amministratore delegato di EstEnergy, il più grande gruppo energetico del Nord est nato dalla sigla della energy partnership del 17 giugno scorso quando i cda di Hera spa e Ascopiave spa hanno approvato la sottoscrizione di un accordo vincolante per lo sviluppo di una primaria realtà nei territori del Nord est che potrà contare su oltre un milione di clienti energy e un riassetto delle attività di distribuzione gas.

Il Term sheet verrà finalizzato in un accordo quadro entro il 31 luglio 2019, definendo i perimetri coinvolti, i termini economici dell’accordo, nonché i relativi elementi di governance. L’accordo raggiunto costituisce un importante passaggio strategico nella evoluzione dei portafogli di attività dei due gruppi, in piena coerenza con le linee strategiche di sviluppo approvate dai Consigli di amministrazione di Hera e Ascopiave comunicate agli investitori.

In tutto il Nord Est con la fusione Hera raggiungerà i 3 milioni di clienti tra gas ed elettricità, mentre Ascopiave con questa operazione gestirà alla fine circa 775.000 utenti e oltre 12.000 chilometri di rete, diventando così il primo operatore del Triveneto e un ebitda 15,9 milioni di euro.

In particolare, l’accordo nell’area commercializzazione clienti gas e energia elettrica prevede lacreazione di un unico operatore per le rispettive attività commerciali nelle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, attraverso EstEnergy Spa, già oggi società controllata congiuntamente da Ascopiave spa e Hera Comm Srl, veicolo commerciale del Gruppo Hera. EstEnergy spa, vedrà un sostanziale allargamento delle attività nel territorio indicato, andando a ricomprendere il business commerciale del gruppo Ascopiave relativo alle società controllate Ascotrade spa, Ascopiave Energie spa, Blue Meta spa e alle joint venture Asm Set Srl (49%), Etra Energia Srl (51%) e Sinergie Italiane Srl in liquidazione (30,94%) nonché la società Energia Base Trieste Srl (92.000 contratti gestiti) e i clienti del Veneto e Friuli di Hera Comm (96.000 contratti gas e 68.000 contratti elettrici), dando così luogo a un operatore primario radicato nel territorio del Nord-Est con un portafoglio di oltre 795.000 contratti gas e 265.000 contratti elettrici totali al 31.12.2018 considerando anche le componenti pro-quota delle joint venture, per un totale dunque di oltre 1 milione di contratti.



La nuova realtà, che si realizzerà tramite EstEnergy, quando pienamente operativa, avrà un Ebitda consolidato pari a circa 69 m€ - su base 2018 escludendo il contributo delle società detenute con quote di minoranza. Il capitale sociale di EstEnergy sarà detenuto per il 52% dal Gruppo Hera e per il 48% da Ascopiave. Le parti hanno condiviso che l’equity value della nuova EstEnergy sia pari complessivamente a 864,5 m€ (797 m€ l’enterprise value corrispondente), con riferimento al 31.12.2018 e sia oggetto degli eventuali successivi aggiustamenti di prassi rispetto alla data del closing; questo valore per 601m€ (543 m€ l’enterprise value) è riconducibile alle attività commerciali di provenienza Ascopiave e per 263 m€ è riconducibile alle attività di provenienza Hera Comm.

Al fine di regolare la futura governance verrà sottoscritto un Patto Parasociale che prevederà un consiglio di amministrazione della nuova EstEnergy composto da 5 membri di cui 3 nominati da Hera, a cui spetterà la nomina dell’amministratore delegato, e 2 da Ascopiave, a cui spetterà la nomina del Presidente, così come del presidente del collegio sindacale, le usuali clausole di tutela a favore di un socio di minoranza, nonché per il periodo di 7 anni un diritto di cessione, esercitabile annualmente, a favore di Ascopiave sino all’interapartecipazione detenuta in EstEnergy spa ed un diritto di acquisto a favore di Hera Comm in caso di partecipazione residua da parte di Ascopiave spa in EstEnergy spa inferiore o uguale al 5% del capitale della società.

La Uiltec vede positivamente l’aggregazione societaria tra Hera Spa e Ascopiave Spa che interesserà anche la provincia di Rovigo.

Il segretario generale della Uiltec di Padova-Rovigo, Giampietro Gregnanin afferma che “Per Rovigo il partenariato strategico fra aziende e territorio rappresenta un’opportunità sia per lavoratori che per gli utenti, soprattutto se, come sembra, il progetto sarà accompagnato da importanti investimenti. Ma, il sindacato è attento a vedere cosa accadrà in termini di impatto territoriale nella sede di Ascopiave di Rovigo che gestisce 33 Comuni della rete Gas della provincia e nella sede di Asm set nella quale il 49% delle quote di Ascopiave passeranno ad Hera. A tal fine sono già programmati incontri nei prossimi giorni.

La sfida politica sarà quella di coniugare le esigenze del mercato di questi due grandi colossi del settore con il mantenimento dei presidi territoriali a tutela dei lavoratori e dei cittadini. E conclude Gregnanin “Non dobbiamo poi dimenticare che il settore dei servizi di pubblica utilità è strategico sia per il benessere sociale dei cittadini che per il sistema economico locale e nazionale".